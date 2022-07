Das war der Sonntag in Baden-Württemberg

US-Präsident Biden auf dem Weg der Besserung

23:27 Uhr

Der mit dem Coronavirus infizierte US-Präsident Joe Biden befindet sich nach Angaben seines Arztes weiter auf dem Weg der Besserung. Die Symptome des 79-Jährigen hätten sich "deutlich" abgeschwächt, erklärte sein Leibarzt in einem vom Weißen Haus veröffentlichten Schreiben. Er leide hauptsächlich noch unter Halsschmerzen. Der Präsident spreche gut auf die Behandlung mit dem Covid-Medikament Paxlovid an.

Forschungsministerin Stark-Watzinger hat Corona

15:31 Uhr

Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Sie sei deshalb "in häuslicher Isolation", schrieb die Politikerin am Sonntag bei Twitter und zeigte sich enttäuscht, dass sie mehrere geplante Besuche in den kommenden Tagen unter anderem in Baden-Württemberg und Bayern nicht realisieren kann. "Ich habe mich schon sehr auf meine Sommertour gefreut."

Verdienstausfall: Kommunen beklagen künftige Mehrbelastung

11:14 Uhr

Offener Zwist zwischen Kommunen und Landesregierung: Wer soll sich künftig um die Anträge auf Verdienstausfall durch eine Corona-Infektion kümmern? Die drei Kommunalverbände Städte-, Gemeinde- und Landkreistag Baden-Württemberg haben sich deutlich gegen Pläne der Regierung ausgesprochen, diese Aufgabe ab dem neuen Jahr wieder den Gesundheitsämtern zu übergeben. Mitten in der Krise ein gut funktionierendes System abzuwickeln und parallel eine kostenträchtige neue Struktur hochzuziehen, sei eine augenscheinliche verwaltungsorganisatorische Fehlleistung, kritisierte der Präsident des Landkreistages, der Tübinger Landrat Joachim Walter (CDU). Die Gesundheitsämter bei den Landkreisen seien nach Monaten der Pandemie bereits an der Belastungsgrenze und im Herbst und Winter komme absehbar eine herausfordernde Situation hinzu, beklagen die Kommunalverbände.

Lindner und FDP weiter gegen Corona-Maßnahmen

11:09 Uhr

FDP-Chef und Bundeswirtschaftsminister Christian Lindner hat noch einmal betont, dass seine Partei weitreichende Corona-Maßnahmen ablehnt. In Zukunft dürfe es keine flächendeckenden Freiheitseinschränkungen mehr geben, hat Lindner den Zeitungen der "FUNKE Mediengruppe" gesagt. Aktuell laufen Gespräche zwischen Gesundheits- und Justizministerium über die künftigen Corona-Maßnahmen. Die Rechtsgrundlage für die aktuellen Bestimmungen läuft im September aus.

10:56 Uhr

In deutschen Krankenhäusern gibt es derzeit doppelt so viele Corona-Patienten wie im vergangenen Sommer. Zwar sei der Anteil der Intensivpatienten unter den Corona-Kranken deutlich niedriger, die absolute Patientenzahl aber "doppelt so hoch, wie zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres", sagte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, den Zeitungen der "FUNKE Mediengruppe" (Sonntag). "Die Zahlen verdeutlichen, dass der Herbst für die Kliniken erneut eine extreme Belastungsprobe werden kann." Trotzdem seien die steigenden Zahlen positiver Patientinnen und Patienten im Moment nicht die Hauptsorge in den Krankenhäusern, so Gaß weiter. Probleme bereite vor allem der hohe Krankenstand von Mitarbeitenden sowie Ausfälle wegen Corona-Infektionen und Quarantäne.