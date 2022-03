Dienstag, 1. März 2022

Das war der Dienstag in Baden-Württemberg:

Weitere Milliardensumme für Corona-Impfungen zugesagt

20:44 Uhr

Deutschland stellt für die weltweite Corona-Impfkampagne nach Angaben von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) weitere umgerechnet rund 1,3 Milliarden Euro bereit. Die Zusage habe er beim Treffen der G7-Staaten öffentlich gemacht, so Lindner am Dienstag. Das Geld soll demnach an die internationale Initiative Act Accelerator zur Beschaffung und Verteilung von Diagnostika, Heilmitteln und Impfstoffen gegen Covid-19 gehen. Ein Teil von Act Accelerator ist die Covax-Initiative, über die vor allem arme Länder mit Impfstoffen versorgt werden. Den Beschlüssen der Weltgesundheitsversammlung zufolge sollen in allen Ländern bis Mitte des Jahres 70 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner gegen Covid-19 vollständig geimpft sein. In den armen Ländern haben bislang aber nur rund zehn Prozent der Menschen mindestens eine Impfdosis verabreicht bekommen.

Virologe Drosten erwartet keinen infektionsfreien Sommer

20:27 Uhr

Trotz sinkender Corona-Infektionszahlen in Deutschland geht der Virologe Christian Drosten davon aus, dass man sich auch im Sommer mit der Omikron-Variante des Coronavirus wird anstecken können. Zum einen sei der jetzige Impffortschritt nicht ausreichend, zum anderen sei die Infektionstätigkeit durch Omikron weiter hoch, sagte der Wissenschaftler von der Berliner Charité im Podcast "Coronavirus-Update" bei NDR-Info. "Deshalb gehe ich davon aus, dass es keinen infektionsfreien Sommer geben wird." Entsprechend halte er es auch im Sommer für ratsam, in Innenräumen weiter Masken zu tragen. Besonders das Tragen von FFP2-Masken sei auf lange Sicht "die effizienteste Maßnahme überhaupt". Mit Blick auf im weiteren Jahresverlauf wieder sinkende Temperaturen äußerte Drosten die Einschätzung, es werde auch wieder zu einer Winterwelle kommen.



Uhrenhersteller Junghans will nach Corona-Delle wieder wachsen

19:28 Uhr

Der Uhrenhersteller Junghans hat im vergangenen Jahr erneut die Auswirkungen der Coronakrise gespürt. Der Umsatz sank um etwa sechs Prozent auf knapp 18 Millionen Euro, wie das Traditionsunternehmen in Schramberg (Kreis Rottweil) mitteilte. "Der Lockdown in Deutschland war für uns ein herber Einschnitt", sagte Geschäftsführer Matthias Stotz der Deutschen Presse-Agentur. In den Innenstadtlagen hätten Touristen und Laufkundschaft gefehlt. Insgesamt sei Junghans aber zufrieden und schließe mit einem leichten Gewinn ab, resümierte Stotz. Den Ertrag bezifferte er nicht. "Im laufenden Jahr wollen wir wieder über die Schwelle von 20 Millionen Euro Umsatz kommen." Die Signale aus dem Fachhandel seien ermutigend.



Pandemie sorgt für Hass und Hetze im Internet

19:17 Uhr

Die Zahl der überwiegend rechtsmotivierten Delikte der sogenannten Hasskriminalität in Baden-Württemberg hat deutlich zugenommen, in erster Linie bei Volksverhetzung und Gewaltdarstellung. Hier verzeichnete das Innenministerium im vergangenen Jahr einen Anstieg von 746 (2020) auf 883 Fälle - ein Plus von mehr als 18 Prozent. Bei 29 Fällen handelte es sich um Gewaltdelikte, 421 Fälle wurden im Internet verübt. Dabei ging es ebenfalls vor allem um Volksverhetzung und Gewaltdarstellung, gefolgt von Beleidigungs- und Propagandadelikten. Im Ministerium führt man die starke Zunahme vor allem auf die Landtagswahl, die Bundestagswahl und die sehr aufgeheizte gesellschaftliche Atmosphäre in der Corona-Pandemie zurück. Im direkten Zusammenhang mit der Pandemie allein wurden 100 antisemitische Straftaten erfasst, davon 42 rechtsmotiviert.



Schwenningen wird Augsburger Panther nicht empfangen

19:12 Uhr

Das für Mittwochabend angesetzte Spiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zwischen den Schwenninger Wild Wings und den Augsburger Panthern findet nicht statt. Wie die DEL am Nachmittag mitteilte, sind zu viele Corona-Fälle in den Reihen der Panther der Grund für die Absage. Augsburg könne demnach immer noch keine spielfähige Mannschaft aufbieten. Unter anderem die Partie gegen die Adler Mannheim hatte ebenfalls abgesagt werden müssen..

17:54 Uhr

Bei den Corona-Regeln für Urlaubsrückkehrer nach Deutschland kommen ab übermorgen Erleichterungen besonders für Familien mit Kindern. Das Bundeskabinett billigte entsprechende Änderungen der Einreiseverordnung, wie das Gesundheitsministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Als Hochrisikogebiete mit weitergehenden Auflagen bei der Einreise sollen nur noch Länder gelten, in denen gefährlichere Varianten als Omikron grassieren. Kinder unter zwölf Jahren sollen sich direkt aus einer Quarantäne frei testen können, für Kinder unter sechs Jahren soll sie entfallen. Generell gilt für Einreisen aus allen Ländern weiterhin die 3G-Regel: Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss einen negativen Test haben.

17:39 Uhr

Das Landesgesundheitsamt hat heute 28.133 Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg gemeldet (Stand: 16 Uhr) - vor einer Woche waren es 31.197. Damit sinkt die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz auf 1.355,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner (Vortag: 1.402, Vorwoche: 1.525,6). Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz stieg auf 7,0 (Vortag: 6,7). Aktuell liegen 271 Patientinnen und Patienten mit Covid-19 auf den Intensivstationen im Land. Das sind einer weniger als am Montag und 14 weniger als vor einer Woche. 25 weitere Menschen starben mit oder am Coronavirus. Der Stadtkreis Mannheim hat mit 1.871,0 aktuell die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg, der Landkreis Ludwigsburg hat die niedrigste Inzidenz mit 831,2.



Corona-Sonderzahlung für Beschäftigte an Unikliniken

16:39 Uhr

Die Beschäftigten an den vier Unikliniken in Baden-Württemberg erhalten nach Angaben der Arbeitgeberseite eine einmalige Corona-Sonderzahlung. Darauf hätten sich der Arbeitgeberverband der baden-württembergischen Universitätsklinika (AGU) und die Gewerkschaft ver.di geeinigt, teilte ein Sprecher der AGU in Tübingen mit. Die Beschäftigten bekommen demnach im März eine einmalige Sonderzahlung von 900 Euro, für Auszubildende, Studierende und Praktikanten gibt es 600 Euro. Außerdem werden die von ver.di gekündigten Entgeltregelungen bis zum 30. September wieder in Kraft gesetzt. Von der nun getroffenen Vereinbarung profitieren demnach rund 30.000 nichtärztliche und nichtwissenschaftliche Beschäftigte an den Unikliniken in Ulm, Tübingen, Heidelberg und Freiburg. "Nachdem die Arbeitgeber ihr Angebot für eine Einmalzahlung für alle Beschäftigten nochmals deutlich auf anständige 900 Euro für sieben Monate nachgebessert haben, waren wir bereit, die Entgelttarifrunde auf Oktober zu vertagen", teilte ver.di-Verhandlungsführerin Irene Gölz mit. Im Herbst werde mit voller Kraft für nachhaltige, lineare Entgeltsteigerungen gekämpft.



Post-Covid-Symptome werden oft erst spät erkannt

15:43 Uhr

Oft treten die sogenannten Post- oder Long-Covid Symptome erst Wochen oder gar Monate nach einer überstandenen Infektion auf, wenn man längst wieder arbeitet. Eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus kann auch nach einem milderen Verlauf zu länger anhaltenden körperlichen Einschränkungen wie Atemnot, Erschöpfung oder Antriebslosigkeit führen. Wenn Patientinnen und Patienten länger als vier Wochen nach der Infektion mit dem Coronavirus anhaltende oder wiederkehrende Symptome aufweisen, spricht man nach der Definition der WHO von Long Covid. Wer glaubt, an Post-Covid zu leiden, sollte daher am besten entweder zunächst direkt den Betriebsarzt, den medizinischen Dienst oder den Hausarzt bzw. die Hausärztin aufsuchen. Viele Kliniken in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben inzwischen auch Post-Covid-Ambulanzen eingerichtet.



Wohnungen wegen gefälschter Impfpässe durchsucht

15:37 Uhr

Nach der Vorlage von gefälschten Impfausweisen bei der Einreisekontrolle am Stuttgarter Flughafen hat die Polizei Wohnungen von mehreren Verdächtigen durchsucht. Ermittler überprüften Räume in den Kreisen Reutlingen, Rems-Murr und Heilbronn. Unter Verdacht stünden vier Männer im Alter zwischen 27 und 42 Jahren, teilten Staatsanwaltschaft und Bundespolizei am Dienstag mit. Sie sollen die gefälschten Gesundheitszeugnisse gegen Geld an Verwandte vermittelt und auch selber benutzt haben. Bei den Durchsuchungen stellten die Beamten unter anderem zwei Impfausweise, zwölf EU-Impfzertifikate, Mobiltelefone zur Auswertung sowie eine geringe Menge an Betäubungsmitteln sicher.

15:23 Uhr

In Baden-Württemberg sind die ersten Dosen des neuen Corona-Impfstoffs von Novavax verabreicht worden. Im Klinikum Stuttgart traf das Präparat am Dienstagmittag ein, wenige Stunden später wurden bereits die ersten Impfungen damit gesetzt. Insgesamt wurden zum Start 60 Termine im Klinikum vergeben, am Mittwoch werden weitere 300 Menschen mit dem Präparat geimpft, sagte eine Sprecherin. Die Gesundheitsministerinnen und -minister von Bund und Ländern hatten sich dafür ausgesprochen, das Vakzin zunächst vorrangig ungeimpften Beschäftigten im Gesundheitswesen anzubieten. In der Branche greift ab Mitte März eine einrichtungsbezogene Impfpflicht. Die rot-grün-gelbe Bundesregierung hofft, dass der Impfstoff des US-Herstellers Novavax der Impfkampagne in Deutschland neuen Schwung verleiht.

Froschkuttelnessen: Coronakonform und ohne Kretschmann

14:24 Uhr

Mit einem coronakonformen Programm haben sich Narren in Riedlingen (Kreis Biberach) am Fasnachtsdienstag zum Froschkuttelnessen getroffen - mit 3G-Regeln im Freien und angesichts des Kriegs in der Ukraine ohne Ministerpräsident und Stammgast Winfried Kretschmann (Grüne). "Das ist absolut verständlich", sagte der Zunftmeister der Narrenzunft Gole, Thomas Maichel. Zumindest Kretschmanns Gesicht war dank einer Narren-Maske trotzdem zu sehen. Wegen des Kriegs sei die Stimmung "gedämpft", so Maichel. Viele Menschen hätten sich aber gefreut, dass nach der Corona-Zwangspause im vergangenen Jahr wieder Fastnacht gefeiert wurde - wenn auch in kleinerer Form.

Grünen-Experte wirbt für zügigen Beschluss der Corona-Impfpflicht

13:40 Uhr

Der Gesundheitsexperte Janosch Dahmen (Grüne) dringt trotz abnehmender Neuinfektionen auf rasche Entscheidungen für eine allgemeine Corona-Impfpflicht. Damit sie im Herbst wirken könne, müsse sie zügig beschlossen werden, schrieb der Bundestagsabgeordnete in einem Beitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Dabei falle dieser Zeitdruck in eine "saisonale Phase der Entspannung", in der Schutzmaßnahmen schrittweise gelockert werden könnten. "Und wer gerade dabei ist, von Winter- auf Sommerreifen umzurüsten, will wohl kaum an das Glatteis im Dezember denken." Verantwortung bedeute für Politik aber Vorsorge, auch wenn Prävention nicht immer populär sei.

Nachfrage nach Arbeitskräften erreicht im Februar neuen Höchststand

13:20 Uhr

Deutschlands Unternehmen suchen mit der Aussicht auf weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen eine Rekordzahl neuer Leute: Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) erreichte im Februar mit 136 Punkten abermals einen neuen Höchststand, wie die Behörde mitteilte. Der BA-X steigt seit März 2021 wieder an. Die 136 Punkte sind der höchste Stand seit der Einführung im Jahr 2005. Am kräftigsten stieg die Nachfrage der Unternehmen in den Branchen Gastgewerbe, bei den qualifizierten Unternehmensdienstleistungen sowie im Verarbeitenden Gewerbe, wie die Bundesagentur weiter mitteilte. Auch in den Branchen Verkehr und Logistik, Handel und bei den sonstigen Dienstleistungen lag die Nachfrage nach Arbeitskräften deutlich höher als vor einem Jahr.

Mehr Menschen gegen Corona-Politik als gegen Krieg auf den Straßen

12:20 Uhr

In Baden-Württemberg sind am Montagabend deutlich mehr Menschen aus Protest gegen die Corona-Politik auf die Straßen gegangen, als bei zeitgleichen Friedensdemonstrationen gezählt wurden. Nach Angaben des Innenministeriums beteiligten sich rund 32.900 Menschen bei 284 Versammlungen unter anderem gegen die mögliche allgemeine Impfpflicht. In der vergangenen Woche seien es ungefähr genauso viele gewesen, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Außerdem hätten sich einige weitere Kundgebungen, Aufzüge und nicht angemeldete Aktionen sowohl gegen die Corona-Politik als auch gegen den Krieg in der Ukraine gerichtet. Die Polizei registrierte 80 Straftaten und 101 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten - vor allem, weil gegen das Versammlungsgesetz und gegen die Corona-Verordnung verstoßen worden sei, hieß es.

Labore: Trend zu weniger PCR-Tests auf Corona setzt sich fort

11:49 Uhr

Immer weniger PCR-Tests auf das Coronavirus in Deutschland führen nach Verbandsangaben zu einer entspannteren Lage in vielen Laboren. Die Auslastung habe vergangene Woche im bundesweiten Durchschnitt bei 67 Prozent gelegen - "eine signifikante Entlastung", teilte der Verband Akkreditierter Labore in der Medizin (ALM) mit. Die Angaben stammen von rund 180 Laboren und repräsentieren nach eigenen Angaben den Großteil des aktuellen Corona-Testgeschehens in Deutschland. Die Kapazitäten waren im Januar und Anfang Februar teils mit Werten von mehr als 90 Prozent annähernd ausgeschöpft. Insgesamt sind laut ALM vorige Woche rund 1,8 Millionen PCR-Tests durchgeführt worden - der mit Abstand niedrigste Wert seit Wochen. Die sinkenden Testzahlen werten die Labore jedoch nicht als sicheren Hinweis auf ein nachlassendes Infektionsgeschehen. Die Rate positiver Tests liege mit rund 45 Prozent unverändert hoch, hieß es. Das deutet auf eine hohe Zahl unerkannter Fälle hin, die also auch nicht in die Statistik des Robert Koch-Instituts einfließen.

Finnland hebt als letztes nordisches Land Corona-Beschränkungen auf

11:26 Uhr

In Finnland sind heute die letzten Corona-Beschränkungen weggefallen. In Restaurants gibt es demnach künftig keine Begrenzungen mehr, was Ausschank, Öffnungszeiten, Kundenzahl und Sitzplätze angeht. Allerdings empfehlen die Behörden den Finnen noch, etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln Maske zu tragen. Pflicht ist das aber nicht. Damit gelten in allen nordischen Ländern im Inland nur noch Empfehlungen zum Umgang mit der Corona-Pandemie. Dänemark hatte schon Anfang Februar praktisch alle Corona-Maßnahmen aufgehoben. Kurz darauf verkündeten auch Schweden und Norwegen das Ende aller Beschränkungen. Island folgte vor einer Woche.

Zum Impftstart mit "Nuvaxovid": BW weiter unter Bundesdurchschnitt

10:45 Uhr

Ab heute sollen in Baden-Württemberg erste Impfungen mit dem Proteinimpfstoff "Nuvaxovid" des US-amerikanischen Unternehmens Novavax angeboten werden. Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) hofft, damit auch Impf-Skeptiker und -Skeptikerinnen überzeugen zu können. Unterdessen liegt Baden-Württemberg beim Impftstatus weiter leicht unter dem Bundesdurchschnitt. Das geht aus aktuellen Zahlen des Impfdashboards des Bundesgesundheitsministeriums hervor. Demnach haben in Baden-Württemberg 73,7 Prozent der Gesamtbevölkerung einen Grundschutz gegen das Coronavirus erhalten. Als grundimmunisiert gelten Personen, die sowohl eine Erst-, als auch eine Zweitimpfung bekommen haben. Bundesweit liegt dieser Wert bei 75,4 Prozent. Geboostert sind in Baden-Württemberg den Angaben zufolge 55,9 Prozent der Gesamtbevölkerung (bundesweit: 57,0 Prozent).

Ab Mittwoch Nuvaxovid-Impfungen im Neckar-Odenwald-Kreis

9:39 Uhr

Die regionalen Impfstützpunkte des Neckar-Odenwald-Kreises werden nach Kreisangaben heute mit einer ersten Charge des neuen Corona-Impfstoffes "Nuvaxovid" des US-amerikanischen Pharmaunternehmens Novavax beliefert. Die ersten Impfungen damit soll es dann morgen, Mittwoch, in den Stützpunkten Bödigheim und Fahrenbach geben. Termine werden zunächst nur an Personen vergeben, für die wegen ihrer Beschäftigung Impfpflicht besteht, so der Kreis.

Tarifverdienste 2021 deutlich unter Inflation

9:20 Uhr

Im vergangenen Jahr sind die Verdienste der Tarifbeschäftigten in Deutschland nur noch um 1,3 Prozent gestiegen. Dieser Wert war einschließlich der vereinbarten Sonderzahlungen der niedrigste seit Beginn der Auswertung im Jahr 2010, teilte das Statistischen Bundesamtes mit. Die Steigerung konnte den Anstieg der Verbraucherpreise von durchschnittlich 3,1 Prozent im vergangenen Jahr nicht annähernd ausgleichen. Als Gründe für die Entwicklung nannte das Bundesamt niedrigere Tarifabschlüsse, aber auch vergleichsweise hohe Sonderzahlungen im Jahr 2020, als viele Beschäftigte Corona-Prämien erhalten hätten.

Heilbronn: Ab morgen Impfungen mit Novavax-Wirkstoff

9:03 Uhr

Im Impfstützpunkt in Ilsfeld-Auenstein (Kreis Heilbronn) sind ab morgen, Mittwoch, Corona-Impfungen mit dem Wirkstoff von Novavax möglich. Ab sofort können Interessierte über die Internetseite des Landkreises einen Termin für die Impfung mit "Nuvaxovid" buchen, wie der Impfstoff von Novavax offiziell heißt. Der neue Impfstoff wird zunächst allerdings ausschließlich den Menschen zur Verfügung gestellt, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ab dem 15. März betroffen sind - also Menschen, die in der Pflege oder in Kliniken arbeiten. Erst wenn die Nachfrage der Pflegekräfte nachlässt, wird der Impfstoff für alle freigegeben.

Gastronomie und Veranstaltungsbranche hoffnungsvoll

8:45 Uhr

Kneipen und Clubs in Deutschland hoffen wegen der bevorstehenden Corona-Lockerungen in der Gastronomie auf eine Entspannung ihrer Lage. Mit Blick auf weniger Vorschriften ab diesem Freitag sei die Erleichterung in der Branche groß, so Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga. Ab Freitag soll der Zugang zu Gastronomie und Hotellerie nicht nur für Geimpfte und Genesene, sondern auch mit einem negativen Test (3G) möglich sein. Diskotheken und Clubs sollen für Genesene und Geimpfte mit Test oder dritter Impfung (2G plus) öffnen dürfen. Auch die Veranstaltungsbranche hofft auf eine Rückkehr zum Normalitätbetrieb. Allerdings drückt der Krieg in der Ukraine auf die Stimmung.

Baden-Württemberg ist in der vergangenen Woche zur Warnstufe zurückgekehrt. Damit gilt seit Mittwoch wieder in vielen Lebensbereichen die 3G-Regel. Clubs und Discos dürfen in der Warnstufe unter Auflagen im Rahmen der sogenannten 2G-Plus-Regel öffnen. Bei 2G-Plus wurde die Ausnahme von der Testpflicht für Geboosterte gestrichen.

Israel lässt ab sofort ungeimpfte Touristen einreisen

7:50 Uhr

Israel lässt erstmals seit Pandemiebeginn ungeimpfte Touristinnen und Touristen ohne Sondergenehmigung einreisen. Ausländer müssen seit heute lediglich zwei PCR-Tests absolvieren - einen vor Abreise und einen nach Einreise. Bisher war die Einreise für Touristinnen und Touristen grundsätzlich nur mit vollständiger Impfung möglich. Ab sofort müssen zudem ungeimpfte Israelis nach Einreise keine Quarantäne mehr von mindestens fünf Tagen einhalten. Seit Ende Januar sinken in Israel die Infektionszahlen in der Omikron-Welle.

Bodensee-Oberschwaben: weniger Resonanz bei Corona-Protesten

7:01 Uhr

In verschiedenen Städten und Gemeinden in der Region Bodensee-Oberschwaben haben Menschen am Montag wieder gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. In Ravensburg waren es rund 700, in Singen im Kreis Konstanz rund 650. Laut Polizei Konstanz ist die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Demonstrationen im Vergleich zur Vorwoche deutlich zurückgegangen.

6:53 Uhr

Die finanzielle Unterstützung soll Leistungen besonders belasteter Berufsgruppen während der Pandemie honorieren. Doch in der Praxis klammert der Corona-Bonus viele systemrelevante Bereiche aus:

Nach Corona-Pause: 80.000 Besucher auf Heilbronner Pferdemarkt

6:49 Uhr

Der traditionelle Heilbronner Pferdemarkt ist am Abend nach drei Tagen zu Ende gegangen. In diesem Jahr kamen rund 80.000 Besucher, rund ein Viertel weniger als sonst, so der Veranstalter. Nach einem Jahr Zwangspause wegen Corona kamen Marktbeschicker und zahlreiche Besucher demnach wieder zusammen. Pandemiebedingt war der Markt in diesem Jahr auf der Theresienwiese. Insbesondere die Marktbeschicker sollen mit der Nachfrage zufrieden gewesen sein, teilt der Veranstalter Heilbronn Marketing mit.

Heute Impfstart mit Novavax-Präparat in BW

5:47 Uhr

In Baden-Württemberg werden ab heute Impfungen mit dem neuen Corona-Vakzin des US-Unternehmens Novavax angeboten. Die erste offizielle Impfung mit diesem Proteinimpfstoff im Land soll heute Nachmittag am Stuttgarter Klinikum verabreicht werden.

5:08 Uhr

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat bundesweit 122.111 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Das sind 3.791 Fälle weniger als am Dienstag vor einer Woche, als 125.902 Neuinfektionen registriert wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland sank erneut auf jetzt 1.213,0 (Vortag: 1.238,2). Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der in Kliniken behandelten Covid-19-Patientinnen und -Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - gab das RKI heute mit 5,93 an (Vortag: 6,08). 235 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle bundesweit auf 122.937.

