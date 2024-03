Ermittlungen am Klinikum Friedrichshafen: Ärzte freigestellt

per Mail teilen

Nach Vorwürfen an den Zuständen am Klinikum Friedrichshafen ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen insgesamt fünf Ärztinnen und Ärzte. Dabei geht es um mögliche ärztliche Fehlbehandlungen und den Verdacht des Abrechnungsbetruges. Bei den Menschen in Friedrichshafen ist aufgrund der Vorwürfe viel Vertrauen verloren gegangen.