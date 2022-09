BW-Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) hat an einer Schule eine Islamstunde besucht. Hintergrund ist die Debatte über den Religionsunterricht für muslimische Schülerinnen und Schüler.

Die baden-württembergische Kultusministerin nahm am islamischen Religionsunterricht des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Ludwigsburg teil, um zu sehen, wie er in der Praxis umgesetzt wird.

Islamischer Religionsunterricht für 6.500 BW-Schüler

Aktuell erhalten in Baden-Württemberg rund 6.500 muslimische Kinder und Jugendliche an 111 staatlichen Schulen islamischen Religionsunterricht. Der Unterricht wird in einem Stiftungsmodell organisiert. Die "Stiftung Sunnitischer Schulrat" wurde im Jahr 2019 von der baden-württembergischen Landesregierung gegründet. Sie ist seitdem im Land für die Organisation des islamischen Schulunterrichts zuständig.

Kritik wegen möglicher Einflussnahme auf Schulkinder

Kritikerinnen und Kritiker monieren, dass damit Organisationen des politischen Islam Zugriff auf Schülerinnen und Schüler in staatlichen Schulen ermöglicht wird. Schopper erklärte nach ihrem Unterrichtsbesuch, die Zusammenarbeit mit der Stiftung laufe sehr gut. "Ich kann die Kritik in keiner Weise nachvollziehen", sagte Schopper. Aus den Schulen werde ihr berichtet, dass die Verbände nicht in den Unterricht hineinregierten. Sie gehe deshalb davon aus, dass man den 2024 auslaufenden Vertrag mit der Stiftung verlängern werde. Zudem gebe es weiterhin keine anerkannte Religionsgemeinschaft, der man die Trägerschaft für den Islam-Unterricht übertragen könnte. "Die Alternative wäre, dass wir keinen islamischen Religionsunterricht hätten", so Schopper.

Ministerpräsident Kretschmann warnte vor Scheitern

Erst vor einem Jahr hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) vor einem Scheitern des Modells gewarnt. Die "Stiftung Sunnitischer Schulrat" sei eine Übergangskonstruktion, die verfassungsrechtlich eine schwierige Gratwanderung darstelle, hatte Kretschmann gesagt. Wenn sie scheitere, könne man den islamischen Religionsunterricht aber überhaupt nicht mehr weiterentwickeln. Er bitte alle Beteiligten, das zu bedenken. "Es wäre sehr bedauerlich, wenn das Projekt scheitert und damit der Fortgang des islamischen Religionsunterrichts." Dieser sei wichtig für junge Muslime und werde gut angenommen.