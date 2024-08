Was sind Trassenpreise und warum sollen sie erhöht werden?

Bei den Trassenpreisen handelt es sich um eine Art Schienenmaut, die alle Unternehmen zahlen müssen, wenn sie die Infrastruktur der Bahn nutzen möchten. Diese Gebühr soll nun ansteigen.

Der Grund dafür: Die Bundesregierung will im Zusammenhang mit dem Haushaltsentwurf 2025 das Eigenkapital der Bahn um rund 4,5 Milliarden Euro erhöhen - zusätzlich zu einer bereits geplanten Erhöhung von rund 5,9 Milliarden. Auf dieses Kapital muss die Bahn-Tochter DB InfraGo Zinsen an den Bund zahlen. Um diese höhere Zinslast wieder hereinzuholen, sollen die Trassenpreise steigen. Das Bundesverkehrsministerium will die geplante Preiserhöhung dämpfen, indem die Eigenkapitalverzinsung massiv gesenkt werden soll.