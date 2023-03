per Mail teilen

Ende April beginnen die Bauarbeiten für den digitalen Bahnknoten in Stuttgart - von Mitte Mai bis Mitte Juni wird die Bahnstrecke zwischen Stuttgart-Bad Cannstatt und Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) komplett gesperrt. Das hat weitreichende Folgen für den gesamten Schienenverkehr in Baden-Württemberg. Der Fraktionschef der CDU im baden-württembergischen Landtag, Manuel Hagel, fordert daher vorübergehend freie Fahrt für alte Diesel in Stuttgart.