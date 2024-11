Kreative Weihnachtskarten selbst basteln: Von Strasssteinen bis 3D-Effekt

per Mail teilen

Eine selbstgemachte Weichnachtkarte ist etwas Tolles. Ob Sie Ihre Karte mit Weihnachtskugel-Motiv besticken, Knöpfe oder Strasssteine verwenden, die Empfänger freuen sich bestimmt.

Weihnachtskarte mit Weihnachtskugel-Motiv

Diese Bastelidee für Weihnachtskarten ist richtig kreativ, weil man ganz unterschiedliche Motive auf das Papier sticken kann. Außerdem lassen sich die Motive einfarbig oder mehrfarbig für die Karte gestalten.

Sind die runden Pappkreise fertig bestickt, werden sie auf einen größeren Papierkreis aufgegeklebt, damit ein farbiger Rahmen entsteht. Die beiden Kreise werden dann auf die Karte geklebt. Zum Schluss muss man nur noch die Kugelhalterung und den Faden mit einem dünnen, schwarzen Stift auf die Karte zeichnen.

Karten mit Knöpfen gestalten

Wer auf den letzten Drücker noch Weihnachtskarten basteln will, der kann auf alte Knöpfe zurückgreifen und entweder eine Kugel aus vielen kleinen Knöpfen gestalten oder mehrere große Knöpfe verwenden.

Weihnachtskarten mit Strasssteinen

Das Prinzip ist hier ähnlich, nur werden hier statt Knöpfen Schmucksteine verwendet. Die funkelnden Kugeln sehen natürlich festlicher aus. Schauen Sie einfach, was Sie noch so zu Hause haben oder was Ihnen besser gefällt.

Weihnachtskarte mit Anhänger

Für diese Bastelidee werden unterschiedliche Perlen und kurze Stücke von Glitzergirladenden auf Draht aufgezogen. Dann werden beide Drahtenden zusammengedreht und ein Anhänger geformt. Die Kugel auf der Karte kann man dann auch zum Dekorieren verwenden.

Weihnachtskarte mit Strohhalmen basteln

So eine schöne Idee und einfach zu basteln. Für diese Karte braucht man drei Strohhalme. Die werden in drei lange und drei kurze Stücke geschnitten. Dann werden die Schleifen um die Strohhalme gebunden und dann auf die Karte geklebt. Für den Text und die Kerzenflammen braucht man nur noch einen dünnen, schwarzen Stift.

Karte mit Adventskranz-Motiv

Aus Schneeflocken-Konfetti kann man einen Kranz auf Papier zaubern. Zum Schluss die rote Schleife nicht vergessen. Einfach und hübsch zugleich. Da werden sich die Empfänger sicherlich freuen.

Tannenbäume aus Aquarell

Auch sehr hübsch ist diese Aquarell-Weihnachtskarte. Damit die Tannenbäume alle gleich aussehen, lohnt es sich eine Schablone anzufertigen. Ist die Aquarell-Farbe getrocknet, kann man noch ein bisschen Glitzer auftragen. Statt Weihnachtsbäumen kann man auch Sterne oder Kugeln aufmalen.

Weihnachtliche Tür als Karte

Diese Karte ist schon etwas aufwendiger. Wenn man die Tür öffnet, dann kommt der Text zum Vorschein. Hierfür braucht man rotes, goldenes und weißes Tonpapier. Eine hübsche Idee zum Fest.

Karte mit 3D-Effekt

Was für eine tolle Kartenidee! Hierfür braucht man eine Doppelkarte, Aquarellpapier, Aquarellstifte, Kleber und ein grünes Ästchen. Für den Bus bastelt man sich am besten eine Vorlage und nutzt sie als Schablone. Dann wird der Bus ausgeschnitten und mit Aquarellfarben bemalt. Ist das Papier getrocknet, wird es auf die Karte geklebt und das Ästchen hinter den Bus gesteckt.

Schneemänner als Kartenmotiv

Singende Schneemänner zaubern Sie sich auf eine Karte mit weißem, orangefarbenem und braunem Tonpapier. Mund und Noten werden jeweils aufgemalt. Dann werden alle Einzelteile auf die Karte geklebt. Dann müssen Sie sich nur noch den Text für die Karte überlegen.

Tannenbäume basteln mit Kindern

Mit buntem Papier kann man diese wunderbaren Tannenbäume basteln. Dazu muss das Papier rechteckig zugeschnitten werden. Die Ecken oben links und rechts werden zur Mitte gefaltet, dass ein Dreieck entsteht. Sollte Papier überstehen, muss es abgeschnitten werden. Insgesamt benötigt man sechs solcher Dreiecke.

Beim Aufkleben beginnt man mit dem kleinsten und obersten. Die nächsten Dreiecke werden dann innen überlappend aufgeklebt, damit man die Ecken noch aufklappen kann. Zum Schluss werden die Karte und der Tannenbaum mit Schmucksteinen und Sternaufklebern beklebt.

Für diese Karte benötigt man grünes Tonpapier, dass in eine dreieckige Baumform geschnitten werden muss. Dann wird der Baum in der Mitte einmal zusammengefaltet und die Kinder können dann an der Innen- und Außenkante Muster und Zacken ausschneiden. Ist der Baum aufgeklebt, kann er nach Belieben geschmückt und bemalt werden.

Rentier-Karte mit Kindern basteln

Für die Rentier-Karte braucht man: Buntes Papier, einen schwarzen Stift, kleine Äste, ein Pompon pro Karte, Wolle , Klebstoff, Locher und Bleistift. Die Bastelanleitung gibt es im Video.