Minze im Garten: Viele Sorten, viel Aroma, wenig Pflege

Die Minze ist ein Küchenkraut, das den Garten bereichert und kaum Pflege benötigt. SWR4 Gartenexperte Volker Kugel schätzt die Vielfalt der Sorten. Wir geben Tipps für Anbau, Pflege und Rezepte.

Minzen sind ein bisschen anders als viele andere Pflanzen: Sie können sich untereinander auf natürliche Weise kreuzen. So muss man Minzen nicht züchten - das macht die Natur von selbst. Sie bringt immer wieder neue Geschmacksrichtungen hervor.

Die Gärtner entdecken die neuen Sorten und vermehren sie durch Stecklinge. Dadurch bleiben die neuen Sorten stabil in ihren Eigenschaften und erfreuen uns mit vielfältigen Aromen und unzähligen Verwendungsmöglichkeiten in der Küche oder an der Hausbar.

Die Minzen haben eine unglaubliche Geschmacksvielfalt, die es bei kaum einer anderen Kräuterart gibt. Grob lassen sich Minzen in verschiedene Geschmacks- beziehungsweise Verwendungsgruppen einteilen:

Tee-Minzen: Hier ist neben der "klassischen" Pfefferminze (Mentha x piperita) die Krause Minze (Mentha spicata) zu nennen. Inzwischen erfreuen sich auch die Marokkanische und die Türkische Minze großer Beliebtheit bei Tee-Fans.

Im Gartenmarkt sollte man sich nicht darauf verlassen, dass hinter Minzen mit demselben Namen auch dieselbe Minze steckt. Da die meisten Minzen Kreuzungen und nicht gezielte Züchtungen sind, gibt es oft keine eindeutigen Sorten. Am besten also: Ein Blatt zwischen den Fingern verreiben und die Pflanze nach dem Geruch auswählen.

Man kann sie zum Verfeinern von Saucen wie einem Minz-Dill-Joghurt und Salaten, etwa einem Persischen Gurkensalat, verwenden. Herzhafte Gerichte wie Chutneys oder Currys bekommen durch Minze einen orientalischen Touch. Zudem kann man Süßspeisen mit Minze verfeinern und frischer machen - sehr lecker ist etwa ein Minz-Schokokuchen oder selbstgemachtes Eis. Daneben bietet sich Minze an zum Würzen von Kaltgetränken wie Eistee mit Zitronengras und Minze oder einem minzigen Weißweinschorle an - und natürlich als heilsamer Minz-Tee.

Nicht nur die Blätter der Minzen sind toll, sondern auch die Blütenpracht dieser Lippenblütler überzeugt: Je nach Sorte blühen sie weiß, rosa oder purpurrot. Im Juni und Juli sind sie eine wertvolle Nahrungsquelle für Insekten - eine Möglichkeit also, wie wir Bienen unterstützen können.

Alle Minzen brauchen einen humosen, tiefgründigen Boden und gleichmäßige Wasserversorgung. Sie gedeihen in der Sonne und im Halbschatten sehr gut. Damit unterscheiden sich die Minzen in ihren Ansprüchen von anderen Kräutern wie Lavendel, Thymian und Salbei. Diese mögen es ja eher trocken, vollsonnig und nährstoffarm.

So wuchert die Minze nicht im Garten Bei aller Begeisterung darf nicht unterschätzt werden, dass Minzen sich durch unterirdische Ausläufer stark im Garten ausbreiten können. Ich habe deshalb die Kultur umgestellt und pflanze die Minzen in große Töpfe, die mindestens zehn Liter Erdinhalt haben sollten. Man kann auch die Strategie wählen, die Minzen in Töpfe ohne Boden zu pflanzen und diese Töpfe dann bis zum Rand im Beet einzugraben. Auch so kann man den Ausbreitungsdrang der würzigen Kräuter recht gut in den Griff bekommen.

Minzen im Topf oder im Beet sollten nach drei Jahren geteilt werden und frische, humusreiche Komposterde bekommen - am besten natürlich vom eigenen Kompost. Im Beet ist es gut, den Platz der Minzen nach dem Teilen alle drei Jahre zu wechseln. Denn die Minzen haben die Eigenheit, dass sie am alten Platz ihr weiteres Wachstum selbst hemmen.

Wenn man die Pflanzen regelmäßig aberntet, bleiben sie kompakt und schießen nicht in die Höhe. Sollten die Minzen im Hochsommer Hitzeschäden haben, können Sie die Pflanzen im August problemlos komplett zurückschneiden. Sie werden schnell wieder austreiben und Ende September nochmal blühen.

Das Vermehren der Minzen ist leicht: Idealerweise im Mai und Juni, also vor der Blüte, trennen Sie einen oder mehrere Wurzelausläufer ab. An diesem sollte schon ein oberirdischer Trieb mit Blättern gewachsen sein.

Dieser zehn bis fünfzehn Zentimeter lange Trieb wird dann in einen Topf gepflanzt. Er wächst zügig weiter, weil ja schon Wurzeln vorhanden sind. So kann man die Freude an der Vielfalt der Minzen mit Freunden und Verwandten teilen.

Der optimale Erntezeitpunkt, wenn wir Minzen zum Trocknen sammeln wollen, ist ganz kurz vor der Blüte, also Anfang bis Mitte Juni. Dann ist der Gehalt an den wertvollen ätherischen Ölen am höchsten. Wer sich genügend geerntete Blätter trocknet, kann so im Winter den eigenen aromatischen Minztee genießen.