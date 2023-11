Gemüsebeet planen: Gemüse anbauen und auf die Fruchtfolge achten

So landet nichts auf dem Kompost

Pflanzen Sie von jeder Gemüsesorte nur so viel an, wie Sie mit Ihrer Familie in einer Woche verbrauchen können. Nach vierzehn Tagen pflanzen oder säen Sie die gleiche Menge wieder. Idealerweise in einem anderen Teil des Gemüsebeets, damit die Erde nicht einseitig ausgelaugt wird. Also lieber kleinere Mengen und dafür im kurzen zeitlichen Abstand immer wieder neu. Bei Salat, Radieschen, Spinat und Kohlrabi können Sie das im Zeitraum von Ende April bis Mitte August immer wiederholen. Das ist zwar etwas aufwändiger – aber so landet nichts auf dem Kompost und Sie haben immer leckeres Gemüse in der richtigen Menge!