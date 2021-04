per Mail teilen

Erdbeeren gibt es bei uns ja fast ganzjährig zu kaufen. Man kann Erdbeeren aber auch selber Zuhause im Garten, auf dem Balkon oder auf der Terrasse anpflanzen.

Reife Erdbeeren in einer Holzkiste. dpa Bildfunk picture alliance / CHROMORANGE | Andreas Poertner

Erdbeeren kann man natürlich im Garten pflanzen – das ist der Klassiker! Aber gerade Erdbeeren kann man auch ideal in einem großen Balkonkasten oder Kübel anbauen. So ist die Ernte von köstlichen Früchten sogar auf dem Balkon oder auf der Terrasse möglich.

Die ideale Frühjahrspflanzzeit für Erdbeeren im Garten geht bis Mitte Mai.

Gut zu wissen: Erdbeeren behalten ihre volle Wachstums- und Ertragskraft nur über drei Jahre, dann sollten sie durch neue Pflanzen ersetzt werden.

Welchen Boden brauchen Erdbeerpflanzen?

Die Erdbeerpflanze ist bei der Bodenauswahl wählerisch. dpa Bildfunk picture alliance / PantherMedia | Ian Lishman

Erdbeerpflanzen sind, was den Boden betrifft, ein bisschen wählerisch. Sie lieben leicht sauren Boden und viel Humus. Der Boden sollte locker und feinkrümelig sein. Zur Bodenverbesserung eignen sich Erden mit Kokosfasern. Balkon- und Terrassengärtner verwenden für die Pflanztöpfe am besten Aussaaterde oder Kräutererde.

Gut zu wissen: Für Erdbeerpflanzen sollte man auf keinen Fall eigenen Kompost oder Komposterde verwenden. Der Salzgehalt darin ist zu hoch und die Erdbeerpflanzen würden nicht gut gedeihen!

Ansonsten brauchen Erdbeerpflanzen einen sonnigen Standort und eine sehr gleichmäßige Wasserversorgung.

Die Düngung von Erdbeeren

Gedüngt werden Erdbeeren immer nach der Ernte, am besten mit einem organischen Beerendünger, der sehr langsam wirkt.

Ausnahme: Erdbeeren werden nur direkt nach der Pflanzung gedüngt, wenn sich die ersten kleinen, neuen Blätter bilden. Dann gibt es als Wachstumshilfe 60 Gramm Beerendünger pro Quadratmeter.

Zwei unterschiedliche Typen von Erdbeerpflanzen

Die einen Pflanzen fruchten, je nach Sorte, entweder Ende Juni oder Mitte, beziehungsweise Ende Juli für etwa drei bis vier Wochen in intensiver Menge. Das sind die einmaltragenden Erdbeeren.

Die Früchte der Sorte "Mieze Schindler" haben eine besondere Form und erinnern an Walderdbeeren. dpa Bildfunk Picture Alliance

Die andere Gruppe bildet ab Ende Juni bis Ende Oktober für vier Monate leckere Früchte, in gleichmäßigen aber kleineren Mengen. Das sind die sogenannten immertragenden Erdbeeren.

Erdbeeren im Beet anbauen

Erdbeerpflanzen mögen es sonnig. dpa Bildfunk picture alliance / blickwinkel/McPHOTO | McPHOTO

Im Beet werden die einmaltragenden Sorten mit 25 Zentimeter Abstand von Pflanze zu Pflanze und mit 60 Zentimeter Reihenabstand gepflanzt. Diese Erdbeeren sind ideal zum Essen und Backen, Marmelade kochen oder Einfrieren.

Erdbeeren auf dem Balkon oder auf der Terrasse kultivieren

Die Kultivierung von Erdbeeren funktioniert ideal in großen Kübeln. dpa Bildfunk picture alliance / dpa-tmn | Christin Klose

Die immertragenden Erdbeerpflanzen pflanzt man in einem Kübel mit mindestens zehn Liter Erdvolumen. Man kann sie aber auch in einem Balkonkasten, der mindestens 20 Zentimeter breit ist, oder in einer großen Blumenampel. Die Früchte kann man toll während des ganzen Sommers naschen.

Empfehlenswerte Sorten

Die Frühsorte "Elvira" gehört zu den einmaltragenden Erdbeersorten. dpa Bildfunk picture-alliance / Photoshot | Michael Warren

Einmaltragende, "klassische" Erdbeersorten " Elvira" ist eine sehr gute Frühsorte mit hellroten Früchten.

ist eine sehr gute Frühsorte mit hellroten Früchten. " Mieze Schindler" ist die Wiederentdeckung einer alten, sehr bewährten Sorte. Sie hat nicht zu große Früchte, diese haben aber ein tolles Aroma.

ist die Wiederentdeckung einer alten, sehr bewährten Sorte. Sie hat nicht zu große Früchte, diese haben aber ein tolles Aroma. die Sorte "Praline" bildet große dunkelrote Früchte, die einen Hauch von Walderdbeeraroma haben.

Die immertragende Sorte "Diamante" bildet schöne, große Früchte aus. dpa Bildfunk picture alliance / Romain Fellens | Romain Fellens

Immertragende Erdbeersorten Die Sorte " Diamante" bildet schöne große Früchte von Juni bis Oktober.

bildet schöne große Früchte von Juni bis Oktober. Eine Lieblingssorte für Blumenampeln oder Kübel ist der "Klettertoni". Das ist eine Klettererdbeere, die am Spalier bis zu einen Meter und 20 Zentimeter hochrankt und von Juni bis Oktober kleine aromatische Früchte liefert.

Erdbeerpflanzen brauchen gleichmäßige Feuchtigkeit

Erdbeeren müssen beim Pflanzen gut feuchte Erdballen haben. Es ist ganz wichtig, dass das "Herz" der Pflanze nicht mit Erde bedeckt wird. Eine gleichmäßige Feuchtigkeit ist besonders in der Anwachszeit in den ersten dreei bis vier Wochen extrem wichtig.

Die eigenen Erdbeeren schmecken besonders gut. dpa Bildfunk picture alliance / blickwinkel/W. Layer | W. Layer

Und jetzt: Viel Spaß beim Pflanzen und Ernten der Erdbeeren!