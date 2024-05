Wann geht vom Eichenprozessionsspinner die meiste Gefahr aus?

Ab ihrem dritten Larvenstadium sind die Raupen des Eichenprozessionsspinners für uns Menschen besonders gefährlich, denn dann entwickeln sie ihre giftigen Brennhaare. Je nach Wetterlage kann das laut Naturschutzbund Nabu schon Ende April oder Anfang Mai passieren. Die Raupen sind dann in großen Gruppen unterwegs und bilden Nester meist auf Eichen. In dieser Zeit fliegen die meisten Härchen durch die Gegend. Die Gefahr bleibt bis in den Juni hinein bestehen, danach verpuppen sich die Raupen.

Zwar sind die geschlüpften Nachtfalter des Eichenprozessionsspinners für uns harmlos. Doch die Brennhaare aus den leeren Nestern bleiben noch mehrere Jahre lang für uns gefährlich. Aus diesem Grund ist es ratsam, die Nester entfernen zu lassen.