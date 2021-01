per Mail teilen

Ob es Fragen zur Gesundheit sind, rund ums liebe Haustier oder knifflige Computerprobleme: Unsere Experten wissen Rat. Und zum Wetter erfahren Sie immer das Wichtigste von unseren Wetterexperten.

Stellen Sie Ihre Fragen am Samstag in der SWR4 Sprechstunde!

Immer Samstags zwischen 10 und 12 Uhr geben Ihnen unsere Experten in der SWR4 Sprechstunde nützliche Tipps. Wählen Sie einfach 01803 - 929 004 (9 Ct./Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk maximal 42 Ct./Min.)! Die Wettervorhersage und Interessantes rund um unsere Wetterphänomene hören Sie von Montag bis Samstag in "SWR4 am Morgen".

Erben und Vererben - Christopher Keim

SWR SWR -

Ums Erbe gibt es oft Streit - häufig in der eigenen Familie. Wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben, kann Ihnen SWR4 Experte Christopher Keim weiterhelfen. Sein Fachgebiet ist das Thema "Erben und Vererben". Hier können Sie den Notar kennenlernen.

Die nächsten Termine:

30. Januar 2021

27. Februar 2021

Pflanzen & Garten - Heike Boomgaarden

SWR SWR -

Ob Sie einen Teich planen oder die Forsythie Probleme macht - die SWR4 Gartenexpertin weiß Rat! In der SWR4 Sprechstunde steht sie Ihnen regelmäßig zu allen Fragen rund um Pflanzen & Garten Rede und Antwort. Mehr über Heike Boomgaarden erfahren Sie hier.

Die nächsten Termine:

6. Februar 2021

13. März 2021

Recht & Familie: Mareike Sander

SWR SWR -

Sind Sie wirklich im Recht? Familienstreitigkeiten können richtig knifflig sein - und enden oft vor Gericht. Warum nicht eine Expertin fragen, die sich bestens damit auskennt? Zum Beispiel Mareike Sander, die SWR4 Rechtsanwältin - was sich für ein Mensch hinter der Juristin versteckt, lesen Sie hier.

Die nächsten Termine:

20. März 2021

Tiere: Ralph Schuh

SWR SWR -

Wenn einer weiß, wie unsere gefiederten und vierbeinigen Hausgenossen "ticken", dann er: Ralph Schuh ist der Tierarzt, dem Herrchen und Frauchen vertrauen! Unser Experte steht Ihnen in der Sprechstunde Tiere mit Rat und Tat zur Seite. Wer mehr über ihn erfahren will, klickt hier.

Die nächsten Termine:

13. Februar 2021

27. März 2021

Gesundheit: Dr. Bernhard Lenhard

SWR SWR -

Die Gesundheit ist unser teuerstes Gut! Wie gut, dass SWR4 dafür einen Experten hat. SWR4 Hausarzt Dr. Bernhard Lenhard gibt im Radioprogramm regelmäßig Gesundheitstipps und steht samstags in der Sprechstunde für Hörerfragen zur Verfügung! Mehr über unseren Hausarzt lesen Sie hier.

Die nächsten Termine:

20. Februar 2021

Kochen und Backen: Eva Eppard

SWR SWR -

Wie bleibt der Braten saftig? Wie wird mein Kuchen besonders locker? Haben Sie auch Fragen rund ums Kochen oder Backen, dann stellen Sie diese doch direkt unsere Koch- und Backexpertin Eva Eppard während der SWR4 Sprechstunde! Wer wissen möchte, was die Köchin gerne privat isst, erfährt hier mehr über sie.

Die nächsten Termine:

23. Januar 2021

6. März 2021

Computer, Digitales, Handys: Andreas Reinhardt

SWR Silz

Wie finde ich ein sicheres Passwort? Worauf muss ich beim Handykauf achten? Wer Probleme oder Fragen rund um die digitale Welt hat, der ist bei Andreas Reinhardt an der richtigen Adresse. Unser Computer-Experte steht Ihnen in der SWR4 Sprechstunde mit Rat und Tat zur Seite.

Die nächsten Termine:

Wetter: Anja Awolin und Stefan Bender

Wie wird das Wetter und welche spannenden Wetterphänomene erlebe wir gerade? Unsere Wetterexperten Anja Awolin und Stefan Bender wissen es! Klicken Sie einfach auf die Bilder, um mehr über Anja Awolin und Stefan Bender zu erfahren!

Unsere Wetterexperten informieren Sie von Montag bis Samstag in "SWR4 am Morgen".