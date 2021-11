Prinzessin Madeleine: Neues Familienfoto zu Halloween

Prinzessin Madeleine von Schweden, Ehemann Christopher O' Neill, die Töchter Leonore und Adrienne und Sohn Nicolas: Hier finden Sie immer die aktuellsten Bilder der Familie.

In den USA ist Halloween ja eine große Sache. Deshalb waren auch Prinzessin Madeleine von Schweden und ihre Familie, die in Florida leben, im Halloween-Fieber. Ihre Töchter verwandelten sich in Prinzessin und Elfe. Aber Ehemann Christopher O’Neill haben wir so wirklich noch nie gesehen, mit Afro-Look und dicker Sonnenbrille. Die weißen Schuhe passen da nicht so unbedingt dazu, aber ist ja nur Halloween (1.11.2021).

Prinzessin Madeleine besucht Kinderkrankenhaus

Prinzessin Madeleine weilt derzeit mit ihrer Familie in Schweden und jetzt hat sie sogar einen royalen Termin wahrgenommen. Sie besuchte Kinder im Astrid-Lindgren-Krankenhaus. Die haben bestimmt gestaunt, als plötzlich eine echte Prinzessin vor ihnen stand. Die Prinzessin zeigte sich beeindruckt von den Kindern, die "echte Kämpfer" seien.

Prinzessin Madeleines Tochter Leonore: Hurra, zurück in Schweden!

Hurra, zurück in Schweden! Prinzessin Madeleine ist nach langer Zeit wieder in ihrer Heimat. Im Schlepptau hat sie natürlich auch ihren Mann Christopher O'Neill und die drei gemeinsamen Kinder. Prinzessin Leonore genießt den Sommer, pflückt Blumen und springt über blühende Wiesen. Die Familie will den Großteil des Sommers in Schweden verbringen.

Prinz Nicolas feiert sechsten Geburtstag

Prinzessin Madeleine hat zum sechsten Geburtstag ihres Sohnes Nicolas (15. Juni) ein Foto auf Instagram geteilt. Sie schreibt: "Wir lieben dich bis zum Mond und zurück". Ein bisschen verträumt schaut er aus, der kleine Prinz.

Fähnchen zum schwedischen Nationalfeiertag

Am 6. Juni haben die Schweden ihren Nationalfeiertag gefeiert. Und auch in Florida wurden blau-gelben Fähnchen geschwungen. Denn dort lebt Prinzessin Madeleine mit ihrer Familie.

Familienglück zu fünft

Im Juni 2013 haben Prinzessin Madeleine von Schweden und der Banker Christopher O' Neill in Stockholm geheiratet. Inzwischen haben sie drei Kinder. Prinzessin Leonore kam 2014 auf die Welt, Prinz Nicolas 2015 und Nesthäkchen Prinzessin Adrienne 2018. Die Familie lebt in Florida.