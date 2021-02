Das haben alle Königshäuser gemeinsam: bei der Hochzeitstorte wird nicht gekleckert, sondern geklotzt! In den Palastküchen landen nur Toplebensmittel von Hoflieferanten und werden von den besten Konditoren und Köchen zubereitet. Aber immer öfter stellen sich die jungen Royals auch selbst an den Herd. Royalexpertin Annelie Malun schaut mit Christian Karn in die Küchen und auf die Teller der Royals. mehr...