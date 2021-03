per Mail teilen

Prinz Carl Philip, Prinzessin Sofia und ihre Kinder Prinz Alexander und Prinz Gabriel: Hier finden Sie immer die schönsten Bilder der Familie aus dem schwedischen Königshaus.

Schweden hat einen neuen Prinzen: Prinz Carl Philip und seine Frau Prinzessin Sofia haben einen weiteren Sohn bekommen. Das neue Brüderchen von Prinz Alexander und Prinz Gabriel ist am Freitag, 26. März 2021, zur Welt gekommen.

Pressestelle Schwedisches Königshaus/Linda Broström

"Wir freuen uns sehr, unseren dritten Sohn in der Familie begrüßen zu dürfen." Prinz Carl Philip in einer Mitteilung des schwedischen Königshauses

Auf diesen Tag hätten sich das Paar und die beiden großen Brüder gefreut. Laut schwedischem Königshaus gehe es Mutter und Sohn gut. Wie der kleine Prinz heißen soll, wurde bisher nicht bekanntgegeben.

Neues Porträtfoto zum Geburtstag von Prinzessin Sofia

Prinzessin Sofia Pressestelle Schwedisches Königshaus/Victor Ericsson

Am 6. Dezember hat Prinzessin Sofia von Schweden ihren 36. Geburtstag gefeiert. Aus diesem Anlass hat das Königshaus dieses neue Porträtfoto der Frau des Thronfolgers Prinz Carl Philip veröffentlicht (6.12.2020).

Neue Fotos zum Prinzen-Geburtstag

Prinz Carl Philip Pressestelle Schwedisches Königshaus, Prinzessin Sofia/Linda Broström

Zum 41. Geburtstag von Prinz Carl Philip hat das Königshaus neue Fotos herausgegeben. Das Foto links hat seine Frau Prinzessin Sofia selbst aufgenommen. Rechts im Bild zeigt der Prinz, wie adrett er in Uniform aussieht. (13.5.2020)

Prinzessin Sofia hilft in der Corona-Krise als Pflegerin mit

dpa Bildfunk Picture Alliance

Im ersten Jahr der Corona-Krise hat Prinzessin Sofia von Schweden als Pflegerin mitgeholfen. Dafür hat sie sogar einen Schnellkurs absolviert. Sie hat vor allem einfachere Pflegearbeiten und Reinigungsarbeiten übernommen. Hier ist sie an ihrem ersten Arbeitstag mit einem Pfleger zu sehen (16.4.2020).

Eine glückliche royale Familie in einer schönen Villa

Pressestelle Schwedisches Königshaus/Anna-Lena Ahlström

Eine glückliche royale Familie: Prinz Carl Philip lebt mit seiner Frau Sofia und ihren Kindern Alexander und Gabriel in einer Villa auf der Insel Djurgården in Stockholm. Carl Philip ist der einzige Sohn von König Carl Gustaf und Königin Silvia und auf Platz vier in der schwedischen Thronfolge.

Die Hochzeit mit Carl Philip macht Sofia zur Prinzessin

Pressestelle Schwedens Königshaus/Anders Wiklund/TT

Carl Philip und Sofia haben am 13. Juni 2015 in der Schlosskirche zu Stockholm geheiratet. Seine Frau heißt mit bürgerlichem Namen Sofia Hellqvist und hat Rechnungswesen mit EDV-Anwendung studiert. Sie hat vorher unter anderem als Glamour-Model gearbeitet. Die Hochzeit mit dem Prinzen machte Sofia zur Prinzessin von Schweden und Herzogin von Värmland.