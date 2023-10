In den 1950er und 1960er-Jahren war die Jukebox der absolute Renner. Für ein paar Groschen liefen The Chordettes mit "Lollipop", Ruth Brown "Sweet baby of mine" und ihre deutschen Vertreter wie Conny Froboess oder Bill Ramsey rauf und runter. Die Hits von damals sind heute "Oldies but Goldies".