Adriano Celentano - von "Azzurro" bis zum "Ragazzo aus der Via Gluck"

Der Sänger und Schauspieler Adriano Celentano ist unverwechselbar und seine Hits "Azzurro" oder "Il Tempo Se Ne Va" sind längst Klassiker. Er brachte den Rock’n’Roll nach Italien.

Italien dürstete nach einem Rock'n'Roller

Als Adriano Celentano anfing Musik zu machen, fiel der damals neunzehnjährige Ragazzo aus Mailand völlig aus dem Rahmen. In Italien wurde der Belcanto gepflegt und im krassen Gegensatz hierzu stand die raue, unverfälschte und herbe Stimme des jungen Adriano. Sein Glück war, dass das Land in Sachen "Rock'n'Roll" nichts zu bieten hatte. Als er am Abend des 18. Mai 1957 im Mailänder Eisstadion im Rahmen eines Rock’n’Roll-Festivals auftrat, geriet das Publikum dermaßen außer Rand und Band, dass die Carabinieri einschreiten mussten und sich viele Verletzte im Krankenhaus wiederfanden.

"I miei Americani" war eines der wichtigsten und erfolgreichsten Alben seiner ganzen Karriere. Mit den Cover-Versionen vorwiegend amerikanischer Rock’n’Roll- und Soul-Klassiker konnte er 1984 den Hitparaden-Thron in den italienischen Album-Charts besetzen. SWR BMG / Clan Celentano (Coverscan) -

Adriano Celentano: "Azzurro" war ein Hit

Der internationale Durchbruch gelang Adriano Celentano mit dem Lied "Azzurro". Der Liedtext handelt von der Einsamkeit in der Stadt und der Sehnsucht nach dem früheren Leben, während er davon singt, dass seine Liebste irgendwo am Strand den Sommer verbringt. Paolo Conte, der damals noch ganz am Anfang seiner Karriere stand, hatte den Song geschrieben.

"Azzurro" wurde in Italien die meistverkaufte Singles des Jahres 1968. Bei uns erschien der Titel lediglich als B-Seite. SWR Label: Ariola

"Als 'Azzurro' herauskam, gab es einen Aufschrei, weil es gegen den Strom der damaligen Rhythmen ging. Es war ein Marsch. Niemand schrieb Märsche. Ich tat es aus poetischen Gründen."

Adriano Celentano und Francesca Romana Coluzzi in "Serafino" (1968). picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Everett Collection

Adriano Celentano war mit Dreharbeiten zu seinem ersten abendfüllenden Spielfilm "Serafino, der Schürzenjäger" beschäftigt und dadurch mehr oder weniger vor der Öffentlichkeit abgetaucht, als "Azzurro" in die Geschäfte kam. Trotz fehlender Werbung stieg die Single am 15. Juni 1968 in die Charts ein, blieb den ganzen Sommer über auf den vordersten Plätzen und stand im Herbst auf Platz 1.

"Manchmal ist es gut, für eine Weile zu verschwinden."

Adriano Celentano sang als einer der ersten über Umweltverschmutzung

Adriano Celentano singt 2012 beim 62. Musikfestival von Sanremo. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Luca Bruno

Aus der Geschichte des renommierten Sanremo-Festivals ist der Sänger nicht wegzudenken. Dort stellte der Italiener beispielsweise 1966 sein autobiographisches Lied "Il ragazzo della via Gluck" vor. Hier sah man ihn als schwermütigen, vom Heimweh geplagten jungen Mann, der in seinem Lied Themen wie Umweltverschmutzung oder Bausünden aufgriff. Er war der Erste, der solch kritische Töne anschlug.

"Prisencolinensinainciusol": Ein Zungenbrecher

Das Lied "Prisencolinensinainciusol" (1972) war ein europaweiter Hit. In Wörterbüchern sucht man den Begriff vergeblich, er ist der Phantasie von Adriano Celentano entsprungen.

"Prisencolinensinainciusol" kam 1972 heraus. SWR Ariola (Coverscan) -

"Ich mag den amerikanischen Slang und außerdem ist diese Sprache für einen Sänger viel einfacher zu singen als Italienisch. Es kam der Punkt, an dem ich mir dachte ein Lied zu schreiben, das nur die Unfähigkeit des Kommunizierens zum Thema haben würde. Dazu musste ich einen Titel schreiben, in dem der Text nichts bedeutet."

Filme mit Adriano Celentano

Schon früh hatte sich Adriano Celentano ein zweites Standbein als Schauspieler geschaffen. Der Regisseur Frederico Fellini wollte ihn unbedingt für seinen Film "La dolce vita" engagieren. Hier absolvierte der Rockmusiker 1960 einen seiner ersten Filmauftritte und rockte in einer Szene die Caracalla-Therme. Es folgten Filme wie "Ein seltsamer Typ" oder "Der Superraub von Mailand", wo er zudem erstmals Regie führte.

Adriano Celentano und Ornella Muti in dem Film "Gib dem Affen Zucker" (1981). picture-alliance / Reportdienste picture alliance/United Archives | United Archives/Impress

In den 1970ern und frühen 1980ern legte er sich immer mehr auf Slapstick-Komödien fest. Meist trat er als Raubein mit weichem Kern auf, spielte einen trottelhaften Helden, der Grimassen schnitt, am Ende immer siegte und das Mädchen seiner Träume bekam. Rund 40 Spielfilme kamen zusammen. Er drehte mit Ornella Muti und seiner Frau Claudia Mori, Anthony Quinn oder Sophia Loren. Diese rümpfte anfangs die Nase, als sie erfuhr, mit dem "Clown" Celentano drehen zu müssen. Nach den Dreharbeiten revidierte sie ihr Urteil.

"Adriano ist für mich nicht einfach ein Kollege, er ist eine Naturgewalt!"

Was macht Adriano Celentano heute?

"Il Molleggiato", der Federnde, wie der Mailänder wegen der zu seinem Markenzeichen gewordenen, eigenartigen Bewegungen genannt wird, zählt zu den vielseitigsten Charakteren in der italienischen Unterhaltungsbranche. Adriano Celentano ist seit 1964 mit seiner Frau Claudia Mori verheiratet. Die beiden haben zusammen drei Kinder.

Adriano Celentano und seine Frau Claudia Mori (1988). IMAGO IMAGO / Granata Images

Seine damaligen Erfolge brachten dem Sänger die Idee, sein eigenes Label zu gründen. Doch der "Clan Celentano", der bis heute Bestand hat, ist mehr als eine Plattenfirma. Zu dem erfolgreichen Unternehmen gehören beispielsweise ein Musikverlag, eine Vertriebsgesellschaft und eine eigene Filmproduktion. Adriano Celentano ist ein perfekter Entertainer. Er komponiert, textet und lehrt anderen jungen Talenten das Laufen im Showbusiness. Zwar ist es auf internationalem Parkett um den Alleskönner mit dem markanten Gebiss und den strähnigen Haaren etwas ruhiger geworden, doch in seiner Heimat ist der Italiener nach wie vor ein großer Star - eine wahre Institution.

