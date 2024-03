Thomas Anders in Fachbach (Lahn)

per Mail teilen

Musiklegende und "Gentleman of Music" Thomas Anders kommt diesen Sommer nach Rheinland-Pfalz. Erleben Sie den Vollblut-Musiker live auf der einzigartigen Wasserbühne in Fachbach.

Datum: Samstag, 22. Juni 2024 Beginn: 19:30 Uhr

Einlass: 17:00 Uhr Ort: Camping-Beachclub - Wasserbühne

Furtweg 14

56133 Fachbach

02603 13202



Thomas Anders SWR Torsten Silz

Alleine "You’re my heart, you’re my soul" war in 81 Ländern auf Platz 1 der Verkaufscharts. Weltweit verkaufte er mit Modern Talking und Solotiteln über 125 Millionen CDs. Für sein künstlerisches Schaffen erhielt er mehr als 420 Gold-und Platin-Schallplatten bzw. CDs und zahlreiche Auszeichnungen.

Trotz solch triumphaler Erfolge sucht Thomas Anders ständig die Herausforderung. Als ernstzunehmender, professioneller Entertainer kennt der "Gentleman of Music" keine Stagnation. Fans können sich jetzt auf ein tolles Konzert auf der einzigartigen Wasserbühne bei den ersten "LahnFestpielen" in Fachbach freuen. Für den Koblenzer Thomas Anders quasi ein Heimspiel!

Quelle: Pressetext

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.