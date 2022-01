Schwedens Königspaar mit Corona angesteckt

per Mail teilen

König Carl Gustaf und Königin Silvia von Schweden - hier finden Sie immer die neuesten Bilder des schwedischen Königspaares und seiner Familie.

Der schwedische König Carl Gustaf und Königin Silvia sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das Königshaus in Stockholm mit. Der 75-jährige Monarch und seine 78-jährige Frau seien dreifach geimpft. Beide hätten "milde Symptome" und fühlten sich "den Umständen entsprechend gut", erklärte das Königshaus. Sie haben sich in häusliche Quarantäne begeben. (5. Januar 2022)

Staatsbesuch aus Deutschland

König Carl Gustaf und Königin Silvia haben den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und seine Frau zu einem dreitägigen Staatsbesuch empfangen. Neben offiziellen Terminen und Staatsbankett ging es nicht nur förmlich zu. Es blieb auch Zeit für entspannte und witzige Momente. (7. bis 9. September 2021)

Sommerfoto der schwedischen Königsfamilie

Was für ein hübsches Foto der schwedischen Königsfamilie! König Carl Gustaf und seine Königin Silvia sitzen in der Mitte auf Stühlen, während ihre Kinder Prinzessin Victoria, Prinzessin Madeleine und Prinz Carl Philip sie mit ihren Enkeln umrahmen. Das Foto entstand auf Schloss Solliden, dem Sommersitz der Familie. (23. Juli 2021)

König Carl Gustaf und Königin Silvia mit der gesamten Familie Pressestelle Jonas Ekstromer/Kungl.Hovstaterna

König und Königin von Schweden

Carl Gustaf und Silvia sind bereits seit 1976 König und Königin. Die Aufgaben des Königspaares in Schweden sind ausschließlich repräsentativ und zeremoniell. Sie unterzeichnen z.B. keine Gesetze und ernennen auch keine Minister.

König Carl Gustaf und Königin Silvia von Schweden Pressestelle Kungahuset / The Royal Court, Sweden - Peter Knutson

Das Königspaar und seine Kinder

König Carl Gustaf und Königin Silvia von Schweden haben drei Kinder: Victoria, Madeleine und Carl Philip. Victoria ist die Älteste und Kronprinzessin. Alle drei haben mittlerweile eigene Familien mit mehreren Kindern.

Das Königspaar mit seinen Kindern im Jahr 1984 Pressestelle Schwedisches Königshaus/Håkan Lind

Glanzvolle Hochzeit in Stockholm

Carl Gustaf lernte die Deutsche Silvia Sommerlath bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in München kennen. Damals war er noch nicht König. Am 19. Juni 1976 heirateten die beiden in der Stockholmer Domkirche.