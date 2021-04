Fürst Albert, seine Frau Charlène und ihre Zwillinge Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques. Hier finden Sie immer die aktuellsten Bilder aus dem Fürstentum Monaco.

Fürstin Charlène hat auf Instagram diesen süßen Schnappschuss von ihrer Familie zu Ostern veröffentlicht. Ihre Zwillinge Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques haben sichtlich Spaß beim Ostereier bemalen. Auch Papa Albert greift zum Pinsel.

Fürstin Charlène von Monaco feiert ihren 43. Geburtstag

Am 25. Januar 2021 feierte Fürstin Charlène von Monaco ihren 43. Geburtstag. Kurz zuvor hatte sie in einem Interview mit der französischen Zeitschrift "Point de Vue" über ihre Ehe mit Fürst Albert gesprochen. Darin sagte die im südafrikanischen Simbabwe geborene Ex-Profischwimmerin u.a., sie stehe "zu 1000 Prozent" hinter ihrem "treuen" Ehemann.

Alles schaut nur auf Charlènes neue Frisur

Fürstin Charlène von Monaco hat bei der traditionellen Weihnachtsbaum-Zeremonie im Palast gemeinsam mit ihrem Sohn Geschenke verteilt. Doch für Aufsehen sorgte allein ihre neue, gewagte Frisur. Charlène ließ sich auf der linken Kopfseite die Haare abrasieren. Undercut nennt sich dieser Haarschnitt. Ob das so standesgemäß ist? (16.12.2020)

Monaco feiert Nationalfeiertag in kleiner Ausgabe

Am Nationalfeiertag in Monaco haben Fürst Albert, seine Frau Charlène und ihre beiden Kinder an einem feierlichen Gottesdienst in der Kathedrale von Monaco teilgenommen. Wegen der Corona-Pandemie wurde auf die traditionelle Parade und die anschließende Gala verzichtet (19.11.2020).

Die Fürstenfamilie aus Monaco

Das ist Fürst Albert II von Monaco mit seiner bezaubernden Frau Charlène. Die beiden haben im Juli 2011 in Monaco geheiratet. Im Dezember 2014 kamen die Zwillinge Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques zur Welt. Die Familie lebt im fürstlichen Palast von Monaco.