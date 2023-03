Wieso Mondstaub so furchtbar nervt

Dieses Mal sind Sina Kürtz und Julia Nestlen zusammen am Start.



- In den USA gab es den längsten, je beobachteten Blitz: 768 km! (00:50)

- Die NASA hat eine Challenge ausgeschrieben: Wer reicht das beste Recycling-Konzept fürs Weltall ein? (07:05)

- Forscher haben herausgefunden, dass man Lügner an der Wortwahl erkennen kann. Ihr Versuchsobjekt war Donald Trump (15:20)

- Wir haben die besten Tierstudien der Woche gesammelt! Haben Julia und Sina vielleicht schon bald eine neue Reihe in Fakt ab!? (22:56)



Habt ihr auch Nerd-Facts und schlechte Witze für uns?

Schreibt uns bei WhatsApp oder schickt eine Sprachnachricht: 0174/4321508

Oder per E-Mail: faktab@swr2.de

Oder direkt auf http://swr.li/faktab



Redaktion: Charlotte Grieser und Chris Eckardt

Idee: Christoph König