Wie China die Uiguren unterdrückt – Umerziehungslager in Xinjiang

Die Enthüllungen der Xinjiang Police Files sorgen im Westen für Aufsehen, aber „die Menschen in China werden von diesem Daten-Leak nicht erfahren“, sagt der langjährige China-Korrespondent der ARD im SWR2 Gespräch. In China seien die Medien vom Staat kontrolliert und der Zugang zur freien Information „nicht realistisch“, so Wurzel. Auch gäbe es keine Zivilgesellschaft wie wir sie in Europa kennen, die sich gegen die chinesische Staatsführung und ihren Umgang mit den Uiguren auflehnen würde. mehr...