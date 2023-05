Der verfluchte Diamant – Wem gehört der Koh-i-Noor?

Koh-i-Noor: Teil der Krone der Königsgemahlin

Indischen Quellen zufolge lastet ein Fluch auf dem Diamanten. Er gehe zurück auf einen hinduistischen Text aus dem Jahr 1306. Darin soll stehen:

"Derjenige, der diesen Diamanten besitzt, wird die ganze Welt besitzen. Aber ihn wird auch alles Unglück dieser Welt treffen. Nur Gott oder eine Frau können den Diamanten ungestraft tragen."

Queen Camilla trägt den umstrittenen Koh-i-Noor nicht in ihrer Krone

Zwar ist der Koh-i-Noor in Großbritannien traditionell Teil der Krone der Königsgemahlin. Allerdings trägt Queen Camilla bei ihrer Krönung am 6. Mai 2023 Queen Mary's Crown von 1911. Der umstritten Koh-i-Noor verbleibt in Queen Elizabeth The Queen Mother's Crown von 1937.

Queen Camilla trägt bei ihrer Krönung am 6. Mai 2023 in Westminster Abbey Queen Mary's Crown picture-alliance / Reportdienste picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Yui Mok

Camilla hat also keine eigene Krone in Auftrag gegeben, wie dies sonst üblich war, sondern "recycelt" aus Gründen der Nachhaltigkeit eine bereits vorhandene Krone. Queen Mary's Crown wurde für Camilla allerdings überarbeitet; u.a. wurden vier der ursprünglich acht Bögen aus der Krone entfernt.