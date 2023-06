Welches Getränk hilft bei Hitze am besten? Spoiler: Nicht Wasser!

mit Sina Kürtz und Aeneas Rooch.

Ihre Themen:

-

Auf Gemälden dänischer Maler aus dem 19. Jahrhundert wurden Spuren von Bier gefunden. Haben die im Atelier gebraut? (04'01)

- Forschende haben Mäuse per Ultraschall in Winterschlaf versetzt. Geht das auch bei Menschen? (09'30)

- Die afrikanische Stachelmaus hat ein Feature, das man sonst bei Reptilien findet: eine Knochenplatte unter der Haut (19'18)

Studien und Links

RICETTA AGGIORNATA DEL TRADIZIONALE DEL RAGÙ ALLA BOLOGNESE

Proteomic identification of beer brewing products in the ground layer of Danish Golden Age paintings

Induction of a torpor-like hypothermic and hypometabolic state in rodents by ultrasound

Osteoderms in a mammal the spiny mouse Acomys and the independent evolution of dermal armor

Die Fakt ab-Folge mit dem Tarnschild