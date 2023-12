Warum ihr euren Musik-Jahresrückblick lieber nicht teilen solltet ...

Fakt ab! live! - Wir sind am 3.2.2024 beim SWR Podcastfestival in Mannheim

Diese Woche mit Charlotte Grieser und Aeneas Rooch.



Ihre Themen sind:

- Wie der Comedian John Oliver in einem Haubentaucher-Kostüm die Vogel des Jahres-Wahl in Neuseeland beeinflusst ... (00:45)

- Darf ich eine Tierart nach mir selbst benennen? (09:15)

- Attenborough-Langschnabeligel nach 60 Jahren wiederentdeckt (15:25)

- Flaschenöffner in Form eines Käfer-Penis (25:10)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

John Oliver als Haubentaucher: https://www.rnd.de/panorama/haubentaucher-in-neuseeland-zum-vogel-des-jahrhunderts-gekuert-DXIZAQQ665IINNIMDHCWLFFMGM.html

Tier-Taxonomie: https://www.iczn.org/outreach/faqs/

Attenborough-Langschnabeligel: https://www.scinexx.de/news/biowissen/skurriler-schnabeligel-wiederentdeckt/

Käfer-Penis-Flaschenöffner: https://www.spektrum.de/news/neu-beschriebener-kaefer-ein-penis-in-form-eines-flaschenoeffners/2198111

Fakt ab!-Folge mit der Ameisenbär-Fachfrau Lydia Möcklinghoff: https://www.ardaudiothek.de/episode/fakt-ab-eine-woche-wissenschaft/tierische-sexpartys-und-die-top-fuenf-tierfacts-oder-mit-ameisenbaer-expertin-lydia-moecklinghoff/swr2/10352715/

Ameisenbär-Porträt: https://www.swr.de/swr2/wissen/der-grosse-ameisenbaer-102.html



