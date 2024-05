So crasht Comedian John Oliver die Wahl zum Vogel des Jahres

Diese Woche mit Julia Nestlen und Charlotte Grieser.



Ihre Themen sind:

- Die NASA sucht einen Dosenöffner! Nachdem eine Sonde auf dem Asteroiden Bennu 60g Staub gesammelt hat, bekommen die Wissenschaftler den Behälter nicht mehr auf … (00:58)

- Charlotte outet sich: Sie ist die Katzenlady bei Fakt ab! Deswegen lernen wir heute, wie viele Gesichtsausdrücke eine Katze hat. Und wie man das untersucht … (06:47)

- Welche Gründe gibt es, Selfies zu machen? Eine Studie hat das untersucht und Julia erklärt's uns. Plus: welche die häufigsten Gründe für tödliche Unfälle sind beim Selfies machen. (14:20)

- Wie sehen allgemeingültig die schönsten Wimpern aus? Eine neue Studie hats untersucht … (21:31)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

NASA Brings Back Actual Sample Of Asteroid But Can't Open The Lid: https://www.iflscience.com/nasa-brings-back-actual-sample-of-asteroid-but-cant-open-the-lid-71285

Cats have nearly 300 facial expressions: https://www.science.org/content/article/cats-have-nearly-300-facial-expressions

Study of 1,000 selfies helps explain how we use them to communicate: https://www.eurekalert.org/news-releases/1005829

New psychology research identifies the most attractive length of female eyelashes: https://www.psypost.org/2023/10/new-psychology-research-identifies-the-most-attractive-length-of-female-eyelashes-214271

Eyelash length attractiveness across ethnicities: https://www.nature.com/articles/s41598-023-41739-5

Hier die Fakt ab-Folge mit dem schönsten Hodensack: https://www.ardaudiothek.de/episode/fakt-ab-eine-woche-wissenschaft/spieglein-spieglein-wer-hat-den-schoensten-sack-oder-mit-marie-eickhoff-von-erlebnis-erde/swr2/12669411/



Redaktion: Charlotte Grieser und Chris Eckardt

Idee: Christoph König