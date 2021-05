Von Thilo Baum

Die einen gendern mit Sternchen oder Binnen-Versalien: Das ZDF schreibt im Netz von "Ministerpräsident*innen" mit Sternchen, Moderatorin Anne Will spricht vom "Bund der Steuerzahler innen" mit einer Sprechpause vor dem "innen", dem sogenannten Gender-Loch. Andere beharren darauf, dass das Wort "Lehrer" die Frauen mit einschließt. Wie positioniert man sich in dieser Sache? Frei nach dem Sänger Stoppok könnte die Lösung lauten: "Die einen sagen dies, die anderen sagen so, die Wahrheit liegt in der Mitte irgendwo." Ein Vortrag von Thilo Baum, Journalist, Coach und Autor.