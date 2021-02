Bevor wir uns in Berlin als Autoren-Duo für Radio- und Fernsehstücke zusammengeschlossen haben, waren wir bereits Freunde. Und zwar seit Jugendtagen, die wir beide im Sendegebiet des SWR verbracht haben: Jan im pfälzischen Oggersheim, Tassilo nahe Heidelberg.

Nach dem Abitur trennten sich unsere Wege zunächst: Tassilo studierte Jura in Berlin und Paris und arbeitete dann ein paar Jahre als Nachrichtenjournalist, unter anderem fürs ZDF und Reuters, bis er in hintergründigen Dokumentationen und Features seine Lieblingsformate entdeckt hat. Jan studierte Geschichte und Politik in Heidelberg und Portland, Oregon, und landete nach Stationen in Warschau, Tel Aviv und St. Petersburg irgendwann auch in Berlin.

Jan Karon (links) und Tassilo Hummel Tassilo Hummel / Jan Karon

In Berlin haben wir Ende 2019 alle Kontakte und Ressourcen zusammengeschmissen und arbeiten seitdem im Tandem. Wobei je nach Auftrag meistens einer federführend die Recherche vorantreibt und der andere kritisch alles überprüft, abnimmt und gegen liest.

Zusammen sind wir viersprachig! Jan kommt aus einer polnischen Familie, Tassilo gründet gerade eine deutsch-französische. Dadurch haben wir mehr spannende Geschichten auf dem Radar, für die wir uns gegenseitig begeistern.

Wir sind besonders froh, dass wir bei SWR2 Wissen ein Format gefunden haben, das unser Interesse für Themen teilt, die neue Technologien, Rechts- und Ethikfragen, Politik, Geschichte und Gesellschaft miteinander verbinden.