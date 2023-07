In Polen sind mehr als 40 Katzen an einer Infektion mit dem Vogelgrippevirus H5N1 gestorben. Die Infektionsquelle ist noch nicht bekannt. In Deutschland gibt es bislang keine H5N1-Nachweise bei Haustieren. Derweil hat sich das Virus weltweit weiter ausgebreitet.

Martin Gramlich im Gespräch mit Prof. Martin Beer, Leiter des Instituts für Virusdiagnostik am Friedrich-Loeffler-Institut