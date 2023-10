Derzeit sind in Deutschland etwa neun Millionen Frauen in den Wechseljahren, also im Übergang zwischen ihrer Fortpflanzungsfähigkeit bis zu dem Zeitpunkt, an dem ihre Eierstöcke die Hormonproduktion einstellen und eine Frau nicht mehr schwanger werden kann. Die Wechseljahre beginnen meist im Alter von Anfang bis Mitte 40 Jahren und dauern unterschiedlich lang.

Viele Frauen haben in der Zeit Beschwerden wie etwa Hitzewallungen, aber auch Schlafstörungen können entstehen, depressive Phasen zunehmen, Konzentration und Leistungsfähigkeit können nachlassen. Die Wechseljahre sind trotzdem oft als Thema tabu, viele Frauen schlecht informiert. Und: Auch bei Männern gibt es so etwas wie Wechseljahre!

Was sind Wechseljahre genau? Was sind typische Symptome? Welche Rolle spielen die Hormone? Was ist Hormon-Ersatztherapie, wann und für wen ist sie ratsam? Wie äußern sich Wechseljahre beim Mann?

Ihre Fragen hat Dr. med. Anneliese Schwenkhagen beantwortet.