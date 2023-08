Das Tier und Wir (7/10) | Aus der Reihe: Das Tier und Wir (7/10): Noch vor 30 Jahren saß ein Hund in den USA im Todestrakt. In Deutschland gelten Tiere erst seit 1990 nicht mehr als Sache. Welche Rechte haben sie heute? Von Claudia Heissenbuerg. (SWR 2022) | Manuskript und mehr zur Sendung: http://swr.li/tiere-vor-gericht | Hören Sie auch die anderen Folgen der Reihe rund um die Beziehung von Mensch und Tier. In Folge acht: „Mit Tieren handeln“. Alle Folgen findet Ihr überall, wo es Podcasts gibt. | Bei Fragen und Anregungen schreibt uns: wissen@swr2.de | Folgt uns auf Mastodon: https://ard.social/@SWR2Wissen