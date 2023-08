„Unser großes Anliegen sind Forscherkurse für junge Wissenschaftler“, sagt Nina Schaller von der Tschira-Jugendakademie in Heidelberg. „Wir bringen Kindern bei, selbst zu beobachten und daraus Erkenntnisse zu gewinnen“, erklärt die Forscherin. Der Trick sei es, sich nicht zu kompliziert auszudrücken und den Kindern die Möglichkeit zu geben, Erkenntnisse selbst vorzutragen und zu diskutieren.

„Was die Jugendlichen da bieten, ist einfach fantastisch“, meint Schaller im Gespräch mit SWR2. Man müsse ihnen mehr Raum geben in der Gesellschaft, damit sie zeigen können, was in ihnen steckt. Auch in diesen Sommerferien bietet die Tschira-Jugendakademie zahlreiche Workshops für Kinder und Jugendliche an.