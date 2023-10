SPECIAL mit Dirk Steffens | Was hat meine Bratwurst mit der Ahrtalflut zu tun?

Dieses Mal mit Julia Nestlen und Aeneas Rooch.



Ihre Themen sind:

- Frittieren in der Schwerelosigkeit: Gibt’s bald Pommes auf der ISS? (00:34)

- Forschung bestätigt: Monty Pythons Silly Walk ist ein gutes Fitnesstraining! (05:11)

- Es gibt Vögel, die giftig sind. WHAT?? (12:02)

- Die Stadt New York sinkt ab – die Wolkenkratzer sind einfach zu schwer … (18:08)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Is frying possible in space?: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0963996922013072?via%3Dihub

Flying frying in microgravity: https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Research/Flying_frying_in_microgravity

Quantifying the benefits of inefficient walking: Monty Python inspired laboratory based experimental study: https://www.bmj.com/content/379/bmj-2022-072833

Peer review at the Ministry of Silly Walks: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32144000/

Danish researchers discover birds with neurotoxin-laden feathers: https://science.ku.dk/english/press/news/2023/danish-researchers-discover-birds-with-neurotoxin-laden-feathers/

The Weight of New York City: Possible Contributions to Subsidence From Anthropogenic Sources: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2022EF003465



Unser Podcast-Tipp der Woche: "Der KI-Podcast"

In der aktuellen Folge gehts es um KI und Krieg: Werden zukünftige Kriege überhaupt noch von Menschen entschieden?

https://www.ardaudiothek.de/sendung/der-ki-podcast/94632864/



Redaktion: Charlotte Grieser und Chris Eckardt

Idee: Christoph König