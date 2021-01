Aus der Reihe: Geschichte der Liebe (3/3)

Von Johanna Juni

Seit den 1950er-Jahren haben sich Paarbeziehungen gravierend verändert. Denn in Folge der 1968er-Bewegung und der sexuellen Revolution setzte die Scheidungsspirale ein. Heute leben in Großstädten immer mehr Singles - manche sehen darin eine ganze „Generation Beziehungsunfähig“. Gleichzeitig lieben Menschen in offenen Beziehungen, es gibt die Ehe für alle und Familien können auch durch Co-Parenting gegründet werden. Doch wie ist es zu dieser Entwicklung gekommen? Und: Verlieren Romantik, Heirat und Valentinstag bald an Bedeutung?