Pompeji – Moderner Denkmalschutz fürs Weltkulturerbe

Sophie Scholl gehört zu den bekanntesten Figuren des deutschen Widerstands gegen Nazi-Deutschland. Auf Flugblättern forderte sie gemeinsam mit den Widerständlern der „Weißen Rose" ein Ende der NS-Diktatur. Bei einer Verteilaktion am 18. Februar 1943 an der Uni München wurden sie und ihr Bruder erwischt und vier Tage später hingerichtet. Am 9. Mai wäre ihr 100. Geburtstag. Was weiß man über ihr kurzes Leben und was machte Sophie Scholls Widerstand so berühmt? Von Pia Fruth. (SWR 2021) | Hinweis: Neueste historische Forschungen haben ergeben, dass die Szene mit der "letzten Zigarette" wie sie in min. 25 zu hören ist, möglicherweise nicht zum angegebenen Zeitpunkt oder in der dargestellten Weise stattgefunden hat. Diese Szene beruht auf mündlichen Überlieferungen und ist nirgendwo schriftlich festgehalten.