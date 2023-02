Mit diesem Geruch in der Nase lernt ihr Japanisch im Schlaf

Diese Woche mit Julia Nestlen und Sina Kürtz.



Ihre Themen sind:

- Der Zombie-Pilz aus "The Last of Us"

- Was Schokolade so unwiderstehlich macht

Laser als Blitzableiter

- Die Pille gegen Schuldgefühle



Infos und Studien:

https://www.iflscience.com/-the-last-of-us-fungus-is-real-could-it-cause-a-pandemic-67127

https://www.youtube.com/watch?v=ANiZefPLMqY

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.2c13017

https://www.nature.com/articles/s41566-022-01139-z

https://www.youtube.com/watch?v=4_FdXTlSYUY&t=7s

https://www.unibas.ch/de/Aktuell/News/Uni-Research/Placebos-helfen-gegen-Schuldgefuehle.html?mtm_campaign=UN_20230112_NS-Zeit

https://www.ardaudiothek.de/episode/fakt-ab-eine-woche-wissenschaft/zaerteste-versuchung-so-sieht-die-perfekte-schokolade-aus/swr2/10524135/



Redaktion: Charlotte Grieser und Chris Eckardt

Idee: Christoph König