Marina Abramović – Prägende Performance-Künstlerin der Gegenwart

Von Simone Reber

Für ihre Kunst riskiert Marina Abramović ihr Leben. Am 30. November 2021 feiert die Performance-Künstlerin ihren 75. Geburtstag. In ihren Auftritten hat sie die Grenzen ihrer körperlichen und mentalen Kräfte überschritten. Als Tochter jugoslawischer Partisanen rebellierte sie gegen die kommunistische Ideologie, indem sie sich in einen Feuerstern legte. Bei der Biennale von Venedig reinigte sie Knochen, im New Yorker MoMA saß sie von morgens bis abends, insgesamt geschlagene 721 Stunden, reglos dem Publikum gegenüber. Was sind die geistigen Hintergründe dieses hochriskanten Werkes?