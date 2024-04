Simone Reber

per Mail teilen

Geplant war es nicht, aber Sinn macht es doch, dass in meinem Lebenslauf das Wort „frei“ sehr oft vorkommt.

Aufgewachsen in Mannheim, Studium der Theaterwissenschaft, Germanistik und Publizistik an der Freien Universität Berlin, Dramaturgie-Assistentin an der Freien Volksbühne, Volontariat im Sender Freies Berlin, seither freie Journalistin für die Kulturprogramme der ARD und den Berliner Tagesspiegel mit Schwerpunkt Kunst und Kino.

Am Journalismus liebe ich die Fairness, unterschiedliche Meinungen bestehen zu lassen, an der Kunst die Freiheit des Geistes und am Film die Weite des Horizonts.

Geschrieben im Lockdown 2021