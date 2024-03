LIVE-SPECIAL I: FOMO, JOMO und wtf? Warum ihr eigentlich gar nix verpasst ... | mit Urooba Aslam

Diese Woche mit Charlotte Grieser und Aeneas Rooch.



Ihre Themen sind:

- In Klarträumen weiß man, dass man träumt. Und kann sogar ein Auto steuern! (00:49)

- Erektionen kann man trainieren – und das ist auch gut so! (08:26)

- Ein nasser Kopf hilft bei Blitzschlägen – vielleicht. (17:11)

- Eine tiefe Stimme macht attraktiver – Aeneas testet an Charlotte (23:57)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Two-way control of a virtual avatar from lucid dreams: https://osf.io/preprints/psyarxiv/xzmwh

Corpora cavernosa fibroblasts mediate penile erection: https://www.science.org/doi/10.1126/science.ade8064

Rain may improve survival from direct lightning strikes to the human head: https://www.nature.com/articles/s41598-023-50563-w

Effects of Voice Pitch on Social Perceptions Vary With Relational Mobility and Homicide Rate: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/09567976231222288



https://1.ard.de/ponyundbart



Redaktion: Charlotte Grieser und Chris Eckardt

Idee: Christoph König