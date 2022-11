Kunststoffe ohne Gift – Die EU will gefährliche Chemikalien verbieten

per Mail teilen

Von Jantje Hannover

Ob es um Autositze geht, Anoraks oder Plastikverpackungen für Käse und Wurst - viele Alltagsgegenstände enthalten Chemikalien, die sie zum Beispiel wasserdicht, fettabweisend oder wärmeisolierend machen. Dabei sind viele dieser Substanzen krebserregend oder fruchtschädigend, andere stören den Hormonhaushalt und reichern sich in der Umwelt an. Mit der "Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit" will die EU diese Gifte aus Produktion und Produkten verbannen. Eine riesige Herausforderung für die betroffenen Unternehmen.