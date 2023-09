Vom Auto auf Busse und Bahnen umsteigen – das werden die meisten Menschen in Deutschland nur dann, wenn sich das ÖPNV-Angebot stark verbessert. Das geht aus der wissenschaftlichen Analyse der ARD-Mitmachaktion #besserBahnfahren hervor. Die Ergebnisse präsentiert Sven Plöger in der Doku „Besser Bahnfahren! – Was muss sich ändern?“ heute Abend um 20:15 Uhr im Ersten und in der ARD-Mediathek.