Jung, spirituell, online – Sinnsuche auf Social Media

Sie lebte vor 2500 Jahren. Von ihrem Werk sind nur Fragmente erhalten – doch die sind genial und hocherotisch. In jüngster Zeit wird der Einfluss ihres Denkens neu bewertet. Wer war Sappho und was macht sie so modern? Von Lukas Meyer-Blankenburg (SWR 2022)