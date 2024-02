How-to: So treibt ihr eure Vorgesetzten in den Wahnsinn

Diese Woche mit Julia Nestlen und Sina Kürtz.



Ihre Themen sind „besorgniserregend, aber interessant“:

- Auf der Schwäbischen Alb wurde ein Pferd gesichtet. Ein Bär? Ein Löwe? Wir wissen es nicht ... Aber das Tier ist aus Mammutelfenbein und 35.000 Jahre alt. Also alles halb so wild. (00:27)

- Die NASA hat den Kontakt zur Voyager II-Raumsonde verloren. Eine absolute Katastrophe, findet Sina! Aber etwas Hoffnung gibt es noch ... (04:34)

- Ein Forscher möchte einen gigantischen Sonnenschirm im All aufspannen, um die Erde vor Strahlung zu schützen. WTF? (12:50)

- Bei einem Konzert von Taylor Swift wurde ein kleines Erdbeben ausgelöst. Die Leute rasten halt einfach aus. (19:26)



Unser Podcast-Tipp: Levels & Soundtracks – der Podcast zur Musik in Videospielen. Sina meint: Ein Muss für alle Zocker :)

https://1.ard.de/podcast_levels



Redaktion: Charlotte Grieser und Chris Eckardt

Idee: Christoph König