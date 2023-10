Geburtstagsfolge! Wie ihr beim Münzewerfen cheaten könnt

Heute bei Sina Kürtz zu Gast: Dirk “Regenwurm” Steffens, Wissenschaftsjournalist und Buchautor.



Ihre Themen sind:

- Dirks neuer Podcast “Kettenreaktion” beleuchtet komplexe Zusammenhänge. Zum Beispiel, wie unsere Bratwurst mit der Flut im Ahrtal zusammenhängt. (03:04)

- Das größte ökologische Problem von allen ist – Essen! Aber nicht so, wie ihr vielleicht denkt... (05:59)

- Regenwürmer produzieren so viel Nahrung wie Russland - häh? Das klären wir. (10:35)

- Neuentdeckung in Afrika: Ein muhendes Krokodil! Plus: Dirks krasse Krokogeschichte ... (23:03)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

“Kettenreaktion” – der neue Podcast von Dirk Steffens: https://www.geo.de/wissen/kettenreaktion---der-geo-podcast-von-dirk-steffens-33482628.html

Earthworms contribute significantly to global food production: https://www.nature.com/articles/s41467-023-41286-7

The low-frequency vocal repertoire of adult African dwarf crocodiles: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21564574.2023.2237035

African Dwarf Crocodile Makes A Sound Like A Cow’s Moo: https://soundcloud.com/user-498943244/african-dwarf-crocodile-makes-a-sound-like-a-cows-moo



Unser Podcast-Tipp: Der investigate Storytelling-Podcast "Tatort Ostsee - Wer sprengte die Nord Stream-Pipelines?"

https://1.ard.de/nordstream_podcast



Habt ihr auch Nerd-Facts und schlechte Witze für uns?

Schreibt uns bei WhatsApp oder schickt eine Sprachnachricht: 0174/4321508

Oder per E-Mail: faktab@swr2.de

Oder direkt auf http://swr.li/faktab



Instagram:

@julianistin

@sinologin

@aeneasrooch



Redaktion: Charlotte Grieser und Chris Eckardt

Idee: Christoph König