Energie-Hub Nordseeküste – Flüssiggas, Wind und Wasserstoff

Von Vanja Budde und Imke Oltmanns

In Wilhelmshaven, Brunsbüttel und Stade entstehen in Rekordzeit LNG-Terminals, damit flüssiges Erdgas per Schiff ins Land kommen kann. Was sonst Jahre dauert, geht plötzlich innerhalb von Monaten. Auch für den schnellen Ausbau der Windenergie und den Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft spielt die Nordseeküste eine entscheidende Rolle. Nicht alle sind mit der schnellen Industrialisierung ihrer Heimat einverstanden. Es gibt Konflikte mit Anwohnern, Naturschutz und Tourismus.