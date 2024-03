Ekel-Spezial: Pottwale wehren sich mit Kacke-Tornado

Mit Sina Kürtz und Julia Nestlen live vom SWR Podcastfestival in Mannheim.



Ihre Themen sind:

- Am Hühnergegacker hören, ob sie glücklich sind oder nicht? Wetten, ihr könnt das?! (04:14)

- Dadjokes – endlich wissenschaftlich untersucht. Julia testet das direkt mal am Publikum … (11:12)

- Ihr könntet euch im All bestatten lassen – wenn ihr das nötige Kleingeld habt. (22:00)

- Dieser Roboter spricht Dialekt. Was soll das? (28:27)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Humans can identify reward-related call types of chickens: https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.231284

Modulation of humor ratings of bad jokes by other people’s laughter: https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(19)30687-6?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0960982219306876%3Fshowall%3Dtrue

“Ick bin een Berlina”: dialect proficiency impacts a robot’s trustworthiness and competence evaluation: https://frontiersin.figshare.com/collections/_Ick_bin_een_Berlina_dialect_proficiency_impacts_a_robot_s_trustworthiness_and_competence_evaluation/7047032



