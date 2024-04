LIVE-SPECIAL II: Ihr könnt Hühnergegacker verstehen! Wetten?

Mit Sina Kürtz und Julia Nestlen live vom SWR Podcastfestival in Mannheim. Zu Gast: die Psychologin Urooba Aslam von psychologeek



Ihre Themen sind:

- Bei einer Marsbesiedlung muss dringend ein Clown mit! Sina erklärt, warum. (01:04)

- FOMO und Kollegen – eine Psychologin packt aus! (16:23)

- Kleinere Gläser – weniger Trinken? Julia hat Tipps für die BargängerInnen unter euch (25:24)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Mit Psychologie zu den passenden Kandidat/innen: https://www.dlr.de/dlr/jobs/desktopdefault.aspx/tabid-11122/2040_read-16/

NASA Selects Participants for One-Year Mars Analog Mission: https://www.nasa.gov/missions/analog-field-testing/chapea/nasa-selects-participants-for-one-year-mars-analog-mission/

Warum ihr keine Angst haben solltet, etwas zu verpassen: https://www.ardalpha.de/wissen/psychologie/freizeit-stress-freizeitstress-fomo-angst-verpassen-erholung-100.html

Impact on wine sales of removing the largest serving size by the glass: An A-B-A reversal trial in 21 pubs, bars, and restaurants in England: https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1004313

Der YouTube-Kanal „psychologeek“ mit Urooba Aslam und Riccardo Frink: https://www.youtube.com/channel/UClimlKiB3xLJlpP1BbzfXSA

Urooba auf Instagram: https://www.instagram.com/psychologin_urooba/



Unser Podcast-Tipp der Woche: „Die SamstagsCrasher - der Wahnsinn der Woche“

https://www.ardaudiothek.de/sendung/die-samstagscrasher-der-bayern-3-comedy-podcast/23401552/



Außerdem noch ein Tipp auf Instagram: Für so gut wie alles im Leben gibt es eine wissenschaftliche Erklärung: Warum haben wir manchmal das Bedürfnis, Leute zu beißen, die wir gerne mögen? Wie kann ein Bakterium dafür sorgen, dass uns alte Nudeln ins Krankenhaus bringen? Die Antwort auf solche und ähnliche Fragen gibt’s easy erklärt ab Mittwoch 28.02. auf dem neuen Instagram-Account “Ah&Oh“ von ARD Wissen. Folg dem Kanal und hol dir mehr Aha in deinen Instagram-Feed.

https://1.ard.de/ahundoh



Habt ihr auch Nerd-Facts und schlechte Witze für uns?

Schreibt uns bei WhatsApp oder schickt eine Sprachnachricht: 0174/4321508

Oder per E-Mail: faktab@swr2.de

Oder direkt auf http://swr.li/faktab



Instagram:

@charlotte.grieser

@julianistin

@sinologin

@aeneasrooch



Redaktion: Charlotte Grieser und Chris Eckardt

Idee: Christoph König