Dieses Sexspielzeug wollen Frauen wirklich!

Diese Woche mit Sina Kürtz und Charlotte Grieser.



Ihre Themen sind:

- Eine neu entdeckte Affenart in Myanmar heißt „Skywalker Gibbon“. Was sie mit Star Wars zu tun hat und welche witzigen Besonderheiten sie hat, erklärt Sina (00:39)

- Kleines Forschungs-Schlagzeilen-Best-of: Eine Ratte mit Riesenpenis und Frauen mit langen Haaren haben mehr Sex … mal sehen, was wir damit machen (07:50)

- Erwischt! Bei einem italienischen Fossil wurde jetzt entdeckt, dass irgendwann ein Teil davon gefälscht wurde. Welche Archäologiefälschungen kennen wir noch? (18:25)

- Eine Studie hat untersucht, mit welchen Eigenschaften ihr eure ChefInnen in den Wahnsinn treiben könnt. Hier gibt’s Tipps … bzw. Warnungen (24:54)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Diese Affenart wurde nach „Star Wars“ benannt: https://www.nationalgeographic.de/tiere/2018/12/diese-affenart-wurde-nach-star-wars-benannt

Confirmation of Skywalker Hoolock Gibbon (Hoolock tianxing) in Myanmar Extends Known Geographic Range of an Endangered Primate: https://link.springer.com/article/10.1007/s10764-024-00418-6

Cellularfunctionsof spermatogonialstemcellsin relationtoJAK/STAT signalingpathway: https://cdn.arstechnica.net/wp-content/uploads/2024/02/fcell-11-1339390-1.pdf

Wives with long and high-quality hair have more frequent sex: https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2023.1294660/full

Berühmtes Alpenfossil ist teilweise gefälscht: https://www.spektrum.de/news/palaeontologie-beruehmtestes-alpenfossil-ist-teilweise-gefaelscht/2207564

Forged soft tissues revealed in the oldest fossil reptile from the early Permian of the Alps: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pala.12690

When subordinates do not follow: A typology of subordinate resistance as perceived by leaders: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1048984323000139



Unser Tipp der Woche: Der neue Podcast „True Care – intensive Fälle mit Ricardo Lange“

https://www.ardaudiothek.de/sendung/true-care-intensive-faelle-mit-ricardo-lange/13134177/



Habt ihr auch Nerd-Facts und schlechte Witze für uns?

Schreibt uns bei WhatsApp oder schickt eine Sprachnachricht: 0174/4321508

Oder per E-Mail: faktab@swr2.de

Oder direkt auf http://swr.li/faktab



Instagram:

@charlotte.grieser

@julianistin

@sinologin

@aeneasrooch



Redaktion: Charlotte Grieser und Chris Eckardt

Idee: Christoph König