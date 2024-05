"Clownfische können zählen!" - Really?!

Fakt ab! live! - Wir sind am 3.2.2024 beim SWR Podcastfestival in Mannheim - zusammen mit unserer Gästin Urooba Aslam von Psychologeek!

https://www.instagram.com/psychologin_urooba/

Jetzt schnell Tickets sichern: https://www.swr.de/home/podcastfestival-100.html



Diese Woche mit Charlotte Grieser und Julia Nestlen.

Ihre Themen sind:

- Good News: Tequila-ProduzentInnen kümmern sich mehr um Fledermäuse! Warum? Das erklärt euch Julia (00:38)

- Gibt es eventuell einen Zusammenhang zwischen Fingerlängen und antisozialer Persönlichkeitsstörung sowie problematischem Amphetamingebrauch? Charlotte ordnet uns das mal ein … (06:00)

- Self-Checkout-Kassen in Supermärkten können schlecht sein für die Kundenloyalität. Wieso und was uns sonst noch beim Einkaufen stresst – Julia hat geforscht! (11:24)

- Die Kamera mit 1.000 Jahren Belichtungszeit – was wir damit wohl lernen können und was sie mit der Zukunft zu tun hat! (20:15)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Tequila, bats, and agave farmers: towards an understanding of the right incentives to protect genetic diversity: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2515-7620/ad19f4

Das Bat Friendly-Label: https://www.batfriendly.org/home/

2D:4D-ratios among individuals with amphetamine use disorder, antisocial personality disorder and with both amphetamine use disorder and antisocial personality disorder: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002239562300568X#sec1

A Supermarket Stress Map: https://www.researchgate.net/publication/243457579_A_Supermarket_Stress_Map

Emotion Work and Musculoskeletal Pain in Supermarket Cashiers: A Test of a Sleep-Mediation Model: https://sjwop.com/articles/10.16993/sjwop.25



Unser Tipp der Woche: Die Web-Doku „Raus aufs Land“ in der ARD Mediathek

https://1.ard.de/rausaufsland_S02_E01



Redaktion: Charlotte Grieser und Chris Eckardt

Idee: Christoph König