Die königlichen Bienen trauern um die Queen

Ihre Themen sind:

- Nachdem der erste Start kurzfristig verschoben werden musste soll es nun doch bald losgehen mit der Mondmission Artemis. Mit an Bord ist die Kölnerin Helga. Sie ist eine Puppe. (00:45)

- Zum Thema Mondmissionen liefert uns unser Gast Markus Dichmann skurrile Facts aus der Geschichte dieser Unternehmungen (06:27)

- Alkohol kann Pflanzen vor dem Austrocknen retten. Wie das geht und wer jetzt nun dieser Uwe ist: nur hier! (15:35)

- Julias Lieblingsfolge von "Eine Stunde History" war die zur Erfindung des Fahrrads. Mit Markus bespricht sie, wieso ... (20:22)

Hier der Link dazu: https://www.ardaudiothek.de/episode/eine-stunde-history-deutschlandfunk-nova/karl-von-drais-die-erfindung-des-fahrrads-1817/deutschlandfunk-nova/10641537/



Weitere Infos und Studien gibts hier:

https://www.ardaudiothek.de/sendung/eine-stunde-history-deutschlandfunk-nova/42835244/

https://www.sueddeutsche.de/wissen/frauen-weltraum-mond-1.5545873

https://edition.cnn.com/2022/08/26/world/moonikin-campos-artemis-1-launch-scn/index.html

https://academic.oup.com/pcp/advance-article/doi/10.1093/pcp/pcac114/6674685

https://science.orf.at/stories/3214808/

https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/karl-von-drais-die-erfindung-des-fahrrads-1817



Unsere erwähnte Folge zu Champagner in der Schwerelosigkeit:

https://www.ardaudiothek.de/episode/fakt-ab-eine-woche-wissenschaft/vegane-gummibaerchen-warum-sind-die-so-steif/swr2/10438541/



Und die Folge zu windelntragenden Astronauten:

https://www.ardaudiothek.de/episode/fakt-ab-eine-woche-wissenschaft/online-pornos-sind-klimakiller/swr2/94838900/



